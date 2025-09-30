Egiptul şi Qatarul confirmă că au predat Hamas planul de pace al preşedintelui Trump ce privește războiul din Gaza

Egiptul şi Qatarul, mediatori în războiul din Fâşia Gaza, au confirmat că au predat Hamas planul preşedintelui american, Donald Trump, pentru încheierea războiului şi pentru perioada postbelică în Fâşia Gaza, iar grupul islamist palestinian a promis că „îl va studia în mod obiectiv”, informează marţi agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Egiptul şi Qatarul au predat Hamas propunerea americană de încetare a focului în Gaza, iar mişcarea a confirmat că examinează planul într-un mod pozitiv şi obiectiv”, a declarat o sursă de securitate egipteană, citată recent de canalul de televiziune Al Qahera News, apropiat serviciilor de informaţii egiptene.

Mai multe media arabe au afirmat, la rândul lor, că prim-ministrul qatarez Mohamed bin Abdulrahman şi şeful Serviciului de Informaţii egiptean, Hasan Rashad, i-au informat pe liderii Hamas despre planul preşedintelui Trump, compus din 20 de puncte şi care prevede, printre altele, dezarmarea grupului islamist şi faptul că acesta să nu aibă, pe viitor, un rol în enclava palestiniană.

Propunerea preşedintelui Trump, care beneficiază de sprijinul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, prevede un armistiţiu imediat, retragerea treptată a armatei israeliene, eliberarea completă a ostaticilor în schimbul eliberării a sute de deţinuţi palestinieni şi trimiterea de ajutor umanitar prin intermediul ONU. De asemenea, prevede dezarmarea totală a Hamas, care ar urma să fie exclus de la guvernarea Fâşiei Gaza, şi înfiinţarea unui guvern de tranziţie format din tehnocraţi palestinieni şi experţi internaţionali, supravegheat de un „Consiliu al Păcii” prezidat de Donald Trump şi la care ar urma să participe fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Mai multe ţări arabe şi islamice, inclusiv actori influenţi precum Arabia Saudită şi Turcia, pe lângă Egipt şi Qatar, au acceptat planul, în timp ce grupul islamist palestinian Jihadul Islamic, care a participat alături de Hamas la atacurile din 7 octombrie pe teritoriul israelian, l-a respins, considerându-l o „reţetă pentru continuarea agresiunii împotriva” Palestinei.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marţi dimineaţa, într-un videoclip publicat pe reţelele sociale, că în timpul întâlnirii pe care a avut-o cu preşedintele american, Donald Trump, pentru a aproba planul său de pace pentru Fâşia Gaza, nu s-a convenit asupra înfiinţării unui stat palestinian.

„Categoric, nu”, a spus Netanyahu într-un videoclip publicat în dimineaţa zilei de marţi pe contul său de pe X, în care a făcut bilanţul celei de-a patra vizite la Washington din acest an.

„Nici măcar nu este scris în acord”, a declarat premierul israelian referitor la acest subiect.

Acordul de pace pentru Gaza prezentat luni de Trump la Casa Albă împreună cu liderul israelian prevede însă posibilitatea de a negocia, în viitor, un stat palestinian.

Acest lucru este menţionat la punctul numărul 19: „Pe măsură ce reconstrucţia Gaza avansează şi programul de reforme al Autorităţii Palestiniene este implementat cu fidelitate, este posibil ca, în cele din urmă, să se creeze condiţiile pentru un drum credibil către autodeterminare şi crearea unui stat palestinian, pe care îl recunoaştem ca aspiraţie a poporului palestinian”.

În videoclipul menţionat, Benjamin Netanyahu a insistat că Israelul „îşi va asuma responsabilitatea pentru securitatea” Fâşiei Gaza, „inclusiv un perimetru de securitate” şi a insistat asupra faptului că că nici Hamas, nici Autoritatea Naţională Palestiniană (ANP) nu vor face parte din administraţia civilă care va prelua guvernarea după încheierea războiului.

Cu toate acestea, la punctul numărul 9 al planului de pace se menţionează că ANP, odată ce îşi va finaliza reformele, va putea „recăpăta controlul asupra Gaza într-un mod sigur şi eficient”.

„Probabil că nu vă surprinde să aflaţi că o majoritate covârşitoare a publicului israelian nu crede că Autoritatea Palestiniană se va schimba cu adevărat”, a spus Netanyahu.