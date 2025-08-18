Egiptul se declară pregătit să participe la o forţă internaţională sub mandat ONU în Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Egiptul este ”pregătit” să se alăture oricărei forţe internaţionale ce ar putea fi desfăşurată în Fâşia Gaza, a anunţat luni şeful diplomaţiei egiptene, Badr Abdelatty, în contextul în care mişcarea islamistă palestiniană Hamas a primit, la Cairo, o nouă propunere de încetare a focului în enclava palestiniană, relatează agențiile de știri AFP şi Xinhua, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Suntem pregătiţi să contribuim la orice forţă internaţională ce ar putea fi desfăşurată în Gaza”, cu condiţia ca ea să se bazeze pe ”o rezoluţie a Consiliului de Securitate, un mandat clar şi să se înscrie într-o perspectivă politică”, a declarat Badr Abdelatty.

”Fără o perspectivă politică, ar fi absurd să fie desfăşurate forţe acolo”, a precizat el într-o conferinţă de presă comună cu premierul palestinian, Mohamed Mustafa, la punctul de trecere a frontierei Rafah, din sudul Fâşiei Gaza.

Egiptul a lansat constant apeluri la unitatea palestiniană sub egida Autorităţii Palestiniene, care în 2007 a pierdut controlul asupra Fâşiei Gaza în favoarea mişcării islamiste Hamas.

O nouă propunere în vederea unei încetări a focului în Fâşia Gaza a fost prezentată luni mişcării Hamas, a indicat o oficialitate palestiniană apropiată acestui dosar.

La rândul său, Mohamed Mustafa a evocat crearea unui comitet provizoriu plasat sub Autoritatea Palestiniană pentru a administra Gaza, ”de îndată ce agresiunea se va termina”.

”Nu este vorba despre a crea o nouă entitate politică în Gaza, ci de a reactiva instituţiile statului Palestina şi ale guvernului său în Gaza”, a afirmat el, invocând decizii în acest sens ”ale summiturilor arabe şi ale organismelor internaţionale”.

Până în prezent, eforturile mediatorilor – Egipt, Qatar şi SUA – nu au reuşit să conducă la o încetare a focului durabilă în Fâşia Gaza.

Conflictul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până luni la prânz, au murit 62.004 persoane şi alte 156.230 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.