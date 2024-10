Echipa din Formula 1 care-l are pe listă pe Mick Schumacher pentru un post de pilot titular în sezonul 2025

Mick Schumacher (25 de ani) se află pe lista scurtă a celor de la Audi, team care peste doi ani de zile va prelua total actuala echipă Sauber. Există un loc liber pentru sezonul 2025, iar fiul legendarului Michael Schumacher ar putea deveni pilot titular.

Mattia Binotto, directorul de operaţii al Formula 1 Audi, a recunoscut că Mick Schumacher are șansele sale de a deveni un pilot titular al Sauber în 2025.

Până acum, Mick Schumacher a pilotat în Formula 1 la Haas în 2021 şi 2022. El este acum pilot de rezervă la Mercedes şi concurează şi în Campionatul Mondial de Anduranţă pentru echipa Alpine.

În ediția de luni a cotidianului Frankfurter Allgemeine Zeitung, Binotto a spus că Mick Schumacher se numără printre candidaţii pentru a pilota în sezonul viitor alături de germanul Nico Hulkenberg.

„Îl luăm în considerare ca potenţial pilot. El este pe lista noastră. Ştiu potenţialul lui Mick, părţile tari şi slăbiciunile. El este foarte consistent şi în general un pilot rapid, un jucător de echipă, care munceşte intens”, a adăugat Binotto, fost director la Ferrari.

Binotto îl ştie pe Mick Schumacher încă de când pilota la academia Ferrari: „Avea nevoie doar de câteva tururi pe anumite circuite pentru a obţine cel mai rapid timp. Dar nu trebuie să judeci pilotul doar cât de rapid este, ci şi pentru atitudinea sa”.

Printre ceilalţi candidaţi la un volan la Sauber în 2025 se numără veteranul finlandez Valtteri Bottas şi chinezul Guanyu Zhou, piloţii echipei din acest sezon, transmite Agerpres.

Următoarea etapă din calendarul Formulei 1 va avea loc în acest weekend: Marele Premiu al SUA de la Austin.

