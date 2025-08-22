După trei ani, 20 de polițiști ai Serviciului Rutier Sibiu, acuzați de corupție, nu au fost judecați pe fond nici măcar o singură zi / Doi dintre ei au ieșit la pensie / Dosarul s-a plimbat pe la 5 instanțe

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Devenit public în primăvara anului 2021 și pus pe rolul instanțelor în urmă cu mai bine de trei ani, dosarul grupului de polițiști de la Serviciul Rutier Sibiu, acuzați de 154 de fapte de luare de mită în doar câteva luni, nu a apucat să fie judecat deloc pe fond, anunță Turnul Sfatului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După ce a fost plimbat pe la nu mai puțin de cinci instanțe din țară, cel puțin doi dintre foștii oameni ai legii au ieșit, între timp, la pensie. Abia în ultima zi a lunii trecute, Curtea de Apel Târgu Mureș a decis, definitiv, că judecata pe fond poate începe, după ce a anulat o parte din probele care îi vizează pe cinci polițiști.

Culmea ironiei: polițistul care a colaborat cu serviciul de protecție internă, descriind „corupția endemică” din rândul colegilor săi, a fost surprins, la rându-i, luând mită.

Conform legislației în vigoare, orice dosar penal trece printr-o fază inițială de judecată în așa-numita cameră preliminară, unde judecătorul de drepturi și libertăți este chemat să constate dacă rechizitoriul și probele aferente respectă rigorile legii.

Tribunalul Sibiu, însă, n-a apucat să judece această fază preliminară: după ce două judecătoare au făcut cerere de abținere, o parte dintre polițiștii trimiși în judecată a solicitat strămutarea cauzei, invocând lipsa de imparțialitate a judecătorilor, eventuale ingerințe ale șefului Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, dar și presiunile mediatice la care ar fi fost supus dosarul. În cele din urmă, în aprilie 2023, Curtea de Apel Alba Iulia a încuviințat strămutarea dosarului la Tribunalul Hunedoara.

La Hunedoara, instanța a fost chemată mai întâi să judece pretențiile mai multor polițiști de a le fi ridicate măsurile asiguratorii instituite pe mașinile lor (proces din care a rezultat că majoritatea polițiștilor conduce mașini marca Audi), după care faza de cameră preliminară s-a întins pe parcursul a nu mai puțin de un an: pe 24 mai 2024, Tribunalul Hunedoara a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurorii sibieni.

Toți cei 20 de polițiști trimiși în judecată au formulat, însă, apel la această decizie. Și, înainte să se judece acest apel, o parte dintre ei a cerut din nou strămutarea dosarului, demers pentru care au ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție a României. Ai cărei magistrați au dispus strămutarea apelului de la Alba Iulia la Curtea de Apel Târgu Mureș, unde judecata a început în luna mai a acestui an. Aici, procedura de cameră preliminară s-a încheiat definitiv pe 30 iulie 2025, prin respingerea contestațiilor a 15 dintre polițiști.