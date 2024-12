Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Dumitru Costin: Astăzi am auzit nişte aberaţii, să vedem poate găsim o soluţie să indexăm o parte din pensii / Tocmai am încercat să punem sistemul de pensii la un numitor comun, acum venim şi creăm din nou dezechilibre, parcă am fi nebuni