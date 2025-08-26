Duel de vis în optimile Wuhan Open la snooker: Selby vs Williams

Favoriții Mark Selby și Mark Williams și-au respectat statutul și au obținut victorii în turul al doilea de la Wuhan Open la snooker. Cei doi foști campioni mondiali se vor întâlni în optimi, iar meciul se anunță unul extrem de interesant.

Cap de serie 5 la Wuhan, Selby a trecut fără mari bătăi de cap de David Gilbert (locul 24 mondial și cap de serie 23), scor 5-2.

Mark s-a desprins relativ ușor la 2-0, Gilbert a dat semnele unei reveniri (a egalat la 2), dar mai apoi nu a mai putut ține ritmul cu mult mai experimentatul său adversar.

Selby a câștigat următoarele trei frame-uri consecutive, iar victoria i-a revenit cu 5-2 (s-a jucat după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri).

În fine, într-o altă partidă a zilei, Mark Williams (cap de serie 5) nu a avut vreo emoție cu Joe O’Connor (al 28-lea favorit). Triplu campion al lumii, galezul a avut începutul de meci mai bun, s-a desprins la 3-0, iar Joe a bifat un singur frame. Victoria (5-1) nu poate fi pusă în vreun fel la îndoială.

În optimi, Selby și Williams vor fi adversari, iar meciul generează un interes aparte în rândul fanilor de la Wuhan.

Se vor întâlni al cincilea și al nouălea favorit al competiției.

De-a lungul timpului, Selby și Williams s-au duelat de 40 de ori: scorul îi este favorabil englezului: 22-18.

Trebuie menționat însă că galezul a avut câștig de cauză în ultimul meci direct, scor 10-7, cu ocazia British Open 2023.

Până la acest moment, au mai obținut calificarea în optimi Matthew Selt, Stan Moody și Zhang Anda (favorit 13).

Openul de la Wuhan, China, are loc în perioada 24-30 august, iar competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.

Wuhan Open are loc în „Optics Valley Gymnasium”

Are premii totale în valoare de £700,000

Campionul en-titre este Xiao Guodong (2024)

