Drulă (USR): Documente oficiale ale guvernului arată că licitația pentru BMW-urile poliției ”a restrâns în mare măsură concurența” / Ministerul nu a cerut fonduri europene ca să nu fie de competența Parchetului European

Cătălin Drulă, președintele USR, a declarat marți într-o conferință de presă că documente oficiale ale Ministerului de Interne și Ministerului Transporturilor indică nereguli la licitația poliției în urma căreia au fost cumpărate 300 de BMW-uri. Drulă a spus că un document al Ministerului Transporturilor arată că licitația a fost organizată astfel încât ”specificațiile tehnice restrâng în mare măsură concurența”. El a pus la dispoziția presei documentele oficiale de la cele două ministere.

Reamintim că sindicatul Europol a reclamat faptul că cerințele pentru autospecialele Poliției restrângeau selecția la doar patru modele, iar firma care a câștigat licitația a fost Automobile Bavaria, companie fondată de Michael Schmidt, prieten al președintelui.

Drulă a mai spus că un alt document oficial de la Ministerul Afacerilor Interne arată că instituția nu a cerut nici un euro din fonduri europene pentru decontarea plății BMW-urilor, deși licitația a fost organizată inițial din fonduri europene.

”Bode nu vrea să ajungă pe mâna Parchetului European dacă cere rambursarea din fonduri europene. E o hoție. Arată cum 50 de milioane de lei au fost jefuite și date clientelei de partid. În loc ca achiziția să fie decontată din fonduri europene, va fi decontată de la bugetul de stat”, a spus Drulă.

Citește aici Documentul oficial al unei instituții din subordinea Ministerului Transporturilor care reclamă ”restrângerea concurenței” la licitația pentru BMW-urile Poliției

Citește aici documentele MAI referitoare la faptul că nu au fost cerute fonduri UE (Document 1, Document 2, Document 3)

Context. Reamintim că Poliția Română a încheiat un acord cadru cu Automobile Bavaria pentru minimum 300 de autoturisme BMW 320 iX și maximum 600, la un preț de 32.000 euro bucata. Sindicatul Europol, unul dintre cele mai mari din poliție, a criticat criteriile de achiziție, spunând că au favorizat firma lui Michael Schmidt.

Poliția Română a încheiat două contracte: unul de 100 de BMW și altul pentru 200. Valoarea primului contract este 19,4 milioane lei cu TVA, valoarea celui de-al doilea contract, încă neachitat, este de 38,8 milioane de lei cu TVA.

Licitația câștigată în 2022 a ridicat mari semne de întrebare din cauza caietului de sarcini restrictiv. Chestorul Benone Matei, șeful Poliției Române, a declarat în septembrie 2022, într-o conferință de presă organizată la două zile după ce președintele Klaus Iohannis a cerut clarificarea situației, că poliția a întocmit caietul de sarcini al licitației în urma cererilor Poliției Rutiere și cu sprijinul departamentului de Logistică.

Benone Matei a spus că, deși la licitație s-a prezentat un singur ofertant, Automobile Bavaria, specificațiile tehnice erau valabile pentru cel puțin alte 3 modele. Potrivit informațiilor G4Media, e vorba de modele ale mărcilor Mercedes, Jaguar și Alfa Romeo.

Întrebați de reporterul G4Media cum au ajuns la aceste specificații tehnice extrem de restrictive, șefii Poliției au spus că scopul principal al autospecialelor este urmărirea șoferilor care nu opresc la semnale și trebuie urmarite. Purtătorul de cuvânt al Poliției, Georgian Drăgan, a spus că in 2021 au fost 3250 astfel de cazuri, iar in acest an – 2068.

Întrebati de reporterul G4Media dacă nu există și alte tipuri de automobile care să permită urmărirea eficientă în trafic, șefii Poliției au spus că cerințele tehnice sunt minimale, fiind nevoie de mașini puternice care să poată rivaliza cu automobilele de peste 2.000 cm cubi care au intrat în România după ce taxa de primă înmatriculare a fost desființată in 2017.