Drept la replică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Drept la replică remis de Nordis Group – Emanuel Poștoacă, ca urmare a articolului MOTIVARE Dimensiunea dezastrului din dosarul Nordis: judecătoarea a ridicat sechestre care însumează aproape 90 de milioane de euro / Cum a motivat magistratul / Controversele din jurul deciziei: ”Motivarea este halucinantă”, ”A reinventat dreptul”:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Adevărul despre Sechestrul Nordis. Comunicare Oficială Nordis Group – Emanuel Poștoacă

Procedurile de insolvență din grupul NORDIS au un puternic impact social și trebuie tratate cu maximum de discernământ, mai ales juridic, de către toți factorii decidenți, având în vedere numărul mare al persoanelor fizice implicate, parte dintre aceștia părti vătămate în cadrul dosarului penal deschis de DIICOT.

La data de 19 august 2025, în urma contestației depuse de către administratorul special Emanuel Poștoacă, Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului instituit de DIICOT asupra proprietăților imobiliare aflate în patrimoniul Nordis. Decizia, din punctul de vedere al administratorului special, este una legală și corectă, atât din punct de vedere economic, cât și juridic prin prisma procedurii de insolvență, dar mai ales în interesul tuturor creditorilor, unii dintre aceștia considerați persoane vătămate în cadrul dosarului penal, așa cum vom detalia mai jos:

Principala acuzație din acest dosar penal este cea de înșelăciune și vizează faptul că foarte mulți promitenți cumpărători au plătit un avans pentru un apartament care nu a fost încă livrat. Interesul principal al societății și al administratorului special este achitarea tuturor creanțelor creditorilor Nordis, majoritatea reprezentând promitenți cumpărători. Singura variantă de realizare a acestui lucru, respectiv achitarea creanțelor, este prin ieșirea societății Nordis Management SRL din insolvență.

La data de 07 octombrie 2024, la cererea mai multor creditori, Nordis Management SRL a intrat în insolvență. Modul în care o firmă își desfășoară activitatea în insolvență este unul special și este reglementat strict de Legea nr. 85 / 2014. Conducerea firmei este asigurată de către administratorul special, sub supravegherea și avizarea strictă a fiecărei operațiuni de către administratorul judiciar, CITR – Filiala București. Toate deciziile sunt aprobate de Comitetul Creditorilor, compus din 5 membri, dintre care fac parte CEC BANK și ANAF.

Toate măsurile curente adoptate de către societate și avizate de către administratorul judiciar sunt raportate Comitetului Creditorilor și instanței de judecată prin judecătorul sindic, acestea fiind publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență, publicație accesibilă tuturor.

Administratorul judiciar analizează și avizează fiecare operațiune din perspectiva legalității, având ca obiectiv principal protejarea intereselor creditorilor și asigurarea desfășurării activității în condiții optime. Acest sistem de avizare previne orice acțiuni care ar putea afecta patrimoniul societății și oferă un cadru de transparență și control asupra deciziilor economice adoptate de societate.

Măsura sechestrului imobiliar ar fi fost de înțeles pentru o firmă care NU se află în insolvență, pentru a preveni înstrăinarea bunurilor companiei, însă pentru o firmă aflată în insolvență, unde lucrurile se întâmplă extrem de strict și sub supravegherea administratorului judiciar, a Comitetului Creditorilor și a judecătorului sindic, această măsură NU se justifică și menținerea ei ar fi condus, inevitabil, la falimentul companiei. (mai ales în contextul în care DIICOT devenise un supra-decident al oricărui act de dispoziție imobiliară)

Administratorul special Emanuel Postoacă a depus la instanța de judecată, în luna octombrie 2024, intenția de reorganizare a firmei. Aceasta prevede, printre altele, ca din vânzarea unor bunuri neesențiale societății să se obțină resurse financiare necesare reluării lucrărilor de construire, care vor duce, etapizat, la finalizarea blocurilor 1, 2, 3 și 4 din Mamaia – complex imobiliar foarte avansat (având grade de finalizare între 93% și 40%), precum și a complexului imobiliar din Brașov.

Având în vedere specificul activității companiei Nordis, axat exclusiv pe dezvoltarea imobiliară și valorificarea unităților locative, rezultă că singura sursă de venit pentru o societate aflată în insolvență și care funcționează conform Legii 85 / 2014, provine din vânzarea bunurilor neesențiale activității (fiind cunoscut că nicio bancă nu acordă credit unei societăți aflate în insolvență).

Planul de reorganizare prevede, pe baza bugetului de construire existent, finalizarea inițială a blocului nr. 1 din Mamaia, cel mai avansat (din resurse financiare provenind din vânzarea unor locuri de parcare din București și a unui teren forestier din comuna Pantelimon, dar și din stocul societății, unde există întregul necesar de mozaic, vopsea lavabilă, tapet, mochetă, instalații sanitare etc.). După finalizarea la cheie a blocului nr. 1 se vor semna un număr de 115 contracte de vânzare pentru apartamentele unde există deja promisiuni de vânzare, respectiv promitenții cumpărători (considerați persoane vătămate în cadrul dosarului penal); de asemenea, vor apărea în patrimoniul societății un număr de 10 apartamente de tip Penthouse, care vor putea fi vândute, având o valoare de piață estimată la aprox. 5,5 milioane EUR.

Sumele de bani astfel obținute se vor direcționa către reluarea și finalizarea la cheie a blocului nr. 2 din Mamaia, unde se vor semna și aici toate contractele de vânzare, după care se va continua cu blocurile nr. 3 și 4, pentru care se vor face aceleași operațiuni. Ulterior, din vânzarea spațiilor comerciale din complexul Nordis Mamaia și a apartamentelor încă disponibile, se vor genera resursele financiare necesare pentru finalizarea complexului din Brașov.

Doar finalizarea lucrărilor de construire conduce la apariția în patrimoniul societății a tuturor apartamentelor promise spre vânzare către toți promitenții cumpărători dar și a multor altor apartamente, spații comerciale și parcări. Este singurul mod care duce la inchiderea masei credale, prin semnarea tuturor contractelor de vânzare, precum și la achitarea datoriilor restante, din vânzarea surplusului de apartamente, a spațiilor comerciale și a parcărilor, aflate în proprietate.

Instanța de judecata, prin acceptarea intenției de reorganizare menționate mai sus, a deschis calea redresării, oferind companiei posibilitatea reală de a-și restructura activitatea printr-un plan de reorganizare, lucru care până astăzi a fost blocat complet de sechestrul instituit de DIICOT.

Administratorul judiciar – CITR, prin raportul privind cauzele insolvenței nr. 111 din 23 ianuarie 2025, a identificat, ca o primă soluție, obținerea de lichidități prin valorificarea unor active excedentare, care nu sunt esențiale desfășurării activității și pentru care nu sunt semnate promisiuni de vânzare, așa cum se întâmplă la orice societate aflată în insolvență.

La începutul lunii martie 2025 și înainte de demararea lucrărilor, administratorul special a avut o întâlnire cu procurorul de caz, în care s-a prezentat necesitatea vânzării a 2 locuri de parcare pentru asigurarea unui minim buget necesar reluării lucrărilor de construire. Procurorul și-a exprimat acordul pentru o astfel de cerere, condiționată de aprobarea și de către administratorul judiciar CITR, precum și de vânzarea acestora în cadrul unei licitații publice, iar fondurile să fie folosite expres pentru lucrările de construire.

În data de 14 martie 2025, administratorul special a trimis cererea către procurorul de caz, conform specificațiilor menționate de acesta, împreună cu mai multe explicații privind modul de cheltuire al sumelor astfel obținute. La sfârșitul lunii martie am primit răspuns negativ din partea DIICOT.

Important de specificat: în data de 21 februarie 2025, administratorul judiciar CITR a avizat pozitiv planul de reorganizare menționat mai sus, prin aprobarea continuării lucrărilor pentru Blocul 1 din complexul Nordis Mamaia. Finalizarea la cheie a acestuia urma să se facă din resursele financiare existente deja în contul unic de insolvență al societății, din vânzarea a 2 locuri de parcare situate în București (ele fiind evaluate la suma de 40.000 EUR, pentru care societatea a obținut oferta de 100.000 EUR), din vânzarea unui teren cu destinația pădure, situat în comuna Pantelimon și din stocurile de materiale de construcții existente deja în șantier, conform inventarului realizat de CITR, acoperindu-se astfel întreg bugetul necesar pentru finalizarea blocului nr. 1.

Pe cale de consecință, la sfârșitul lunii februarie 2025, bazându-se pe toate cele de mai sus, societatea a demarat lucrările de construire, a achiziționat fier, beton și cofraje și a turnat jumătate din placa peste etajul 13, a plătit manopera și alte materiale și a montat mozaic pe toate balcoanele de la etajul 10, a plătit manopera și alte materiale și a montat tapet pe jumătate din etajul 10, a plătit și refăcut avizul ISCIR și a repornit lifturile, așa cum se poate observa în comunicarea oficială din online, după care, din lipsă de lichidități, pe fondul refuzului procurorului de caz, lucrările de construire au fost stopate în luna aprilie 2025, iar muncitorii din șantier, care nu apucaseră să fie plătiți, au părăsit locația.

Ulterior, în aprilie 2025, reprezentanții administratorului judiciar CITR au avut o întâlnire cu procurorul de caz pentru a-i explica acestuia necesitatea ridicării sechestrului asupra bunurilor avizate pentru vânzare. Însă răspunsul a fost același: negativ.

În luna iulie 2025, administratorul special a formulat alte 2 cereri către procurorul de caz din cadrul DIICOT, având în vedere sistarea lucrărilor de construire la blocul nr. 1 din Mamaia, prin care îi solicita acestuia, din nou, ridicarea sechestrului de pe cele 2 locuri de parcare din București și a unui teren forestier din comuna Pantelimon. Și aceste 2 cereri au avut fie răspuns negativ, fie sunt încă lipsite de răspuns.

În interesul creditorilor societății și separat de demersurile făcute de administratorul special, administratorul judiciar CITR a solicitat judecatorului sindic din cadrul instanței de judecată din cadrul procedurii de insolvență să constate radierea sechestrului imobiliar, conform art. 88 din Legea 85/2014 – Legea insolvenței iar termenul fixat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Secția a VII-a Civila este în toamna anului 2025.

Comitetului Creditorilor Nordis Management SRL ( inclusiv CEC BANK și ANAF) a aprobat în ședința din data de 11 iulie 2025 raportul administratorul judiciar CITR privind stadiul dosarul deschis privind radierea sechestrul instituit având în vedere urgența deosebită cu privire la nevoia de lichidități a companiei. Cel mai probabil, sechestrul s-ar fi ridicat oricum în toamna anului acesta.

Prin instituirea, la data de 31 ianuarie 2025, a sechestrului imobiliar de către DIICOT asupra tuturor bunurilor imobile ale Nordis și prin refuzul repetat al procurorului de caz, de a debloca vânzarea imobilelor neesențiale dar necesare pentru continuarea construirii și finalizării proiectului, DIICOT ar fi condamnat Nordis la faliment și la pierderea sumelor investite de către promitenții cumpărători, deoarece a blocat complet orice sursă de finanțare a societății. Fără surse de finanțare, blocurile din Mamaia nu se pot finaliza!!!

Administratorul special consideră că unele dintre acțiunile procurorului de caz din cadrul DIICOT nu pot conduce, în mod rezonabil, decât la următoarele concluzii: dânsul nu are pregătirea economică necesară, mai ales în acest context (aspect firesc, aceasta nefiind în mod direct atributul funcției pe care o exercită un procuror), nu cunoaște suficient de clar Legea 85/2014 – Legea insolvenței (lucru normal, nefiind o lege din domeniul penal) după care Nordis funcționează astăzi, sau consideră că această lege nu se aplică (sau nu trebuie să se aplice) companiei Nordis, conform celor de mai jos:

Dovada lipsei de justificare economică și de sens juridic este și sechestrul instituit la data de 31 ianuarie 2025 asupra conturilor Nordis deschise la Unicredit Bank, CEC Bank, Credex etc., fără niciun efect și asupra a nimic, ci doar o acțiune complet inutilă. Începând cu data de 7 octombrie 2024, conform Legii 85/2014, singurul cont al societății este contul unic al insolvenței.

Art. 39 din Legea 85/2014 spune foarte clar: “De la data deschiderii procedurii, toate disponibilitățile bănești ale debitorului vor fi păstrate într-un cont bancar deschis la o unitate a unei bănci din România, denumit contul unic al insolvenței. Toate încasările și plățile se vor efectua prin acest cont.”

Mai mult decât atât, art. 88 din Legea 85/2014 spune foarte clar: “Dacă la data deschiderii procedurii un drept, act sau fapt juridic nu devenise opozabil terților, înscrierile, transcrierile, intabulările și orice alte formalități specifice necesare acestui scop, inclusiv cele dispuse în cursul unui proces penal în vederea confiscării speciale și/sau extinse, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect față de creditori, cu excepția cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanță, autoritatea ori instituția competentă cel mai târziu în ziua premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii. Înscrierile efectuate cu încălcarea acestui articol se radiază de drept.”

Deoarece art. 88 se coroborează și cu articolele 75, 102 și 143 din Legea 85 / 2014, din punctul de vedere al administratorului special si al dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, secția VII Civilă, lucrurile în privința nelegalității instituirii sechestrului asigurator imobiliar penal sunt clare.

Sechestrul nu trebuie folosit ca un instrument de distrugere a unei societăți aflate în dificultate, ci ca o măsură echilibrată, care să permită atât protejarea interesului anchetei penale, cât și respectarea drepturilor creditorilor, prin semnarea contractelor de vânzare, lucru care până astăzi este imposibil.

Sechestrul instituit de DIICOT asupra activelor Nordis, societatea având calitatea de suspect, a fost în sumă de 15 mil. EUR, iar totalul activelor imobiliare asupra căror a fost instituit este de peste 100 mil. EUR. Totalul menționat este compus, pe lângă alte tipuri de active, și din peste 200 de apartamente și aici apare paradoxul, deoarece toate acestea au deja promisiuni de vânzare, făcând imposibilă semnarea contractelor de vânzare tocmai către cei considerați de procuror persoane vătămate în cadrul dosarului penal.

Atât DIICOT cât și societatea Nordis își doresc să protejeze interesele creditorilor, în prezent persoane vătămate în cadrul dosarului penal, însă modul de rezolvare este diferit. Iar acesta nu este și nu poate fi prin instituirea unui sechestru imobiliar tocmai asupra bunurilor promise creditorilor.

Solicitam DIICOT, prin procurorul de caz, sa nu instituie noi măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobiliare ale societății. Sperăm să se înțeleagă, măcar la acest moment, că orice sechestru va bloca societatea să își desfășoare în mod normal activitatea conform Legii 85 / 2014 – Legea insolvenței și a tuturor garanțiilor din cadrul acestei proceduri, tocmai în contra intereselor creditorilor pentru care, declarativ, sunt luate aceste măsuri.

Acuzația penală nu trebuie să împiedice activitățile curente pentru că insolvența permite, într-un cadru absolut reglementat și absolut sigur, să se poată finaliza construcțiile imobiliare începute și aflate într-un stadiu avansat de finalizare, astfel încât să poată semna toate contractele de vânzare, care în prezent sunt doar ante-contracte.

Reiterăm faptul că astăzi, Nordis Management SRL se află în perioada de observație, în cadrul procedurii de insolvență. Compania nu se află în stare de faliment și, dacă sechestrul imobiliar nu se va institui din nou, nu va ajunge sub nicio formă în faliment.

Punct de vedere cu privire la asocierea și implicațiile politice

Conform Legii 85 / 2014, singurele persoane abilitate să comunice în numele Nordis și singurele poziții oficiale sunt cele ale administratorului special și ale administratorului judiciar. Orice alte luări de poziție, afirmații, comentarii, păreri de orice fel nu reprezintă poziția Nordis Management SRL și nici a creditorilor acesteia, fiind pure afirmații personale, și vor fi tratate ca atare.

Reiterăm faptul că nici societatea Nordis Management SRL, și nici administratorul special nu au și nici nu au avut nicio implicare, de nicio natură, în sfera publică sau în cea politică și nici nu își doresc nicio alăturare cu astfel de subiecte – dorința noastră este să ni se permită să ne continuăm activitatea, pentru finalizarea în cele mai bune condiții a proiectelor imobiliare în curs.

Societatea Nordis nu a plătit, sponsorizat sau sub nicio formă de cadou nicio persoană politică sau formațiune politică, niciodată în existența ei si nici nu a beneficiat niciodata de nicio forma de protectie de niciun fel. În cazul în care, în cursul perchezițiilor și audierilor s-ar fi descoperit acest lucru, suntem conștienți cu toții că ar fi apărut în presă, “pe surse” diverse informații, însă ele nu au apărut și nici nu au cum să apară. Nordis nu susține și nu a susținut nicio persoană politică sau formațiune politică.

Mai mult decât atât, dezavuăm toate comentariile tendentioase apărute în spațiul public, de la persoane care au făcut parte, la un moment dat, din domeniul Justiției, dar care, în fapt, nu cunosc detaliile cazului nostru și nici argumentațiile juridice extrem de elaborate ale avocaților noștri – respectăm dreptul la opinie al tuturor persoanelor, însă facem apel la păstrarea unui ton responsabil în discursul public, mai ales având în vedere că adevărul judiciar (pronunțat și de către Înalta Curte de Casație și Justiție, și de către Curtea de Apel București) trebuie respectat de către toți, ca fiind fundamentul unei societăți democratice.

Societatea și administratorul special nu contestă legalitatea desfășurării anchetei penale și nu avem intenția de a obstrucționa în vreun fel demersurile autorităților. Dimpotrivă, ne reafirmăm deschiderea pentru o colaborare deplină, transparentă și constructivă cu instituțiile statului. Dorim însă să asigurăm atât interesele justiției, cât și pe cele ale miilor de clienți, creditori, furnizori și investitori, care depind de activitatea noastră, a grupului de firme Nordis.