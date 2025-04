Drama prin care trece fostul legendar jucător de rugby Sebastien Chabal: „Nu-mi mai amintesc nici când s-au născut fiicele mele”

Fostul jucător de rugby Sebastien Chabal povestește cum loviturile multe și puternice încasate de-a lungul carierei au dus la pierderea memoriei. Legendarul fost sportiv mărturisește că nu-și mai amintește nici măcar o secundă dintr-un meci jucat și că nu mai știe nici măcar când sunt născute fiicele sale.

Sebastien Chabal nu mai este „căpcăunul” la vederea căruia tremurau liniile defensive adverse. În spatele privirii care „îngheța” simțurile rivalilor se ascunde acum doar ceața.

O ceață care din păcate a șters nu doar meciuri întregi, amintiri superbe și victorii, ci chiar și amintiri din viața de familie: nu-și mai amintește când s-au născut fiicele sale.

I s-a cântat de 62 de ori imnul național („La Marseillaise”), dar nu-și mai aduce aminte absolut nimic. Nici măcar o secundă dintr-un meci, orice meci.

„Am impresia că nu eu am jucat rugby. Că nu eu am fost acolo”, mărturisește Sebastien Chabal, fost sportiv acum în vârstă de 47 de ani.

Întreaga lui carieră (sacrificiul, efortul, gloria) s-a șters precum o tablă cu buretele, iar povestea vieții sale de sportiv pare a altcuiva.

„Nu-mi amintesc data nașterii fiicelor mele. Nu-mi amintesc nici măcar o secundă dintr-un meci de rugby pe care l-am jucat, nu-mi amintesc nici măcar una din cele 62 de dăți când mi s-a cântat imnul național.

Nu m-am dus niciodată la neurolog, memoria oricum nu mi-ar fi revenit”, mărturisește cu amărăciune Sebastien Chabal într-un interviu publicat pe „YouTube Legend” și citat de Gazzetta dello Sport.

„Am câteva amintiri din copilărie, dar poate pentru că mi-au fost povestite.

Când vorbesc despre asta cu soția mea, îi spun că am impresia că nu eu am jucat rugby.

Și pentru că întotdeauna am crezut că sunt un impostor, pentru că am ajuns acolo aproape din întâmplare, chiar am impresia că nu am fost eu”, a completat fostul mare jucător al naționalei de rugby a Franței.

Chabal este unul dintre cei mai populari jucători de rugby ai Franței, el fiind supranumit „Omul de grotă” datorită aspectului său fizic.

De altfel, generația lui Chabal și a celor dinainte a fost afectată de astfel de probleme. Contuzii, pierderi de memorie, chiar și unele cazuri de SLA (scleroză laterală amiotrofică). Toate problemele venind de la desele lovituri încasate în cap de-a lungul unei cariere intense.

Există de altfel un proces început în 2020 prin care peste două sute de jucători au dat în judecată federațiile din Anglia și Țara Galilor pentru că nu au făcut suficient pentru a proteja sănătatea jucătorilor de rugby.

🗣️ „Go see a doctor, for what? The memory will not return.” 🇫🇷 Sebastien Chabal’s stunning mental health revelation. 👇 https://t.co/NClGdDCYoM — Planet Rugby (@PlanetRugby) April 10, 2025

Sébastien Chabal explique qu’il ne se souvient pas de matchs ou de la naissance de sa fille. De manière encore plus tragique, il adopte un ton fataliste où il explique qu’il ne veut pas aller voir de neurologue car il voit ça comme un problème personnel. 1/5 https://t.co/7qnGrSMSNv pic.twitter.com/plT99gp4ey — Alexandre Jaafari (@coachouicoachv2) April 10, 2025

Sebastien Chabal, momente în tricoul naționalei Franței