Douăzeci de persoane date dispărute la Bandung, Jakarta şi Depok în manifestaţii violente în Indonezia / Bilanţul morţilor creşte la şase

Cel puţin 20 de persoane au fost date dispărute în urma unor manifestaţii violente care zguduie Indonezia de săptămâna trecută, anunţă o organizaţie locală de apărarea drepturilor omului marţi, înaintea unor noi manifestaţii, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

”În urma unor căutări şi verificări, 20 de persoane dispărute rămân de negăsit”, anunţă într-un comunicat Comisia Persoanelor Dispărute şi Victimelor Violenţelor (KontraS).

Manifestaţiile au început la 25 august, în semn de protest faţă de o indemnizaţie plătită deputaţilor.

Ele au degenerat după moartea joi, la Jakarta, a unui şofer de motociletă-taxi, zdrobit de un furgon de poliţie, şi s-au soldat până în prezent cu şase morţi.

KontraS precizează că cele 20 de persoane au fost date dispărute la Bandung, Jakarta şi Depok, un oraş situat în apropierea capitalei, şi într-un ”loc necunoscut”.

Poliţia naţională indoneziană, contactată de AFP, nu a reacţionat imediat.

Mii de persoane au manifestat din nou luni în mai multe oraşe indoneziene, iar amata a fost desfăşurată pe stradă la Jakarta.

ONU a cerut luni deschiderea unor anchete rapide, aprofundate şi transparente cu privire la cele şase morţi cu privire la ”folosirea disproporţionată a forţei de către forţele de ordine”.

Poliţia a arestat 1.240 de persoane la Jakarta, la manifestaţii, începând de la 25 august, anunţă inspectorul general al Poliţiei Metropolitane din Jakarta, Asep Edi Suheri, citat de agenţia oficială de presă Antara.

Marţi, un purtător de cuvînt al Poliţiei din Jakarta, Ade Ary Syam Indradi, a anunţat arestarea lui Delpedro Marhaen, directorul ONG-ului indonezian de apărarea drepturilor Fundaţia Lokataru, care a confirmat arestarea.

Delpedro Marhaen a fost arestat deoarece este ”suspectat de provocarea unor acte de anarhie”, anunţă Ade în declaraţii transmise de postul Kompas TV.

Directoatea adjunctă a ONG-ului Human Rights Watch (HRW) însărcinată cu Asia, Meenakshi Ganguly, denunţă marţi faptul că, de la începutul acestor tulburări, forţele de securitate indoneziene ”au acţionat în mod iresposabil, tratând manifestaţiile drept acte de trădare sau terorism” şi cere anchete cu privire la fiecare ofiţer implicat în violenţe.

Duminică, preşedintele Prabowo Subianto – care se confruntă cu cele mai masive proteste de la instalarea sa la nd putere, în noiembrie, a încercat să răspundă revendicărilor protestatarilor anunţând anularea unei indemnizaţii care urma să fie plătitî deputaţilor.

Luni, Prabowo a vizitat poliţişti răniţi, la un spital, a stigmatizat manifestanţii şi a subliniat că manifestaţiile trebuie să înceteze la apus.

În aceeaşi zi, aproximativ 500 de persoane s-au adunat în faţa sediului Parlamentului, supravegheate de zeci de militari şi poliţişti, după care s-au dispersat în mod liniştit.

Noi manifestaţii urmează să aibă loc marţi la Parlament, la apelul unei coaliţii a unor asociaţii de femei, care şi-a anulat apelul luni.

CIOCNIRI LA BANDUNG

La Bandung, luni, manifestanţi au aruncat cu cocteiluri Molotov într-o clădire a Consiliului procvincial, după care poliţia a tras în timpul nopţii cu gaze lacrimogene.

Forţe de poliţie au acuzat manifestanţii de faptul că au încercat să le atragă într-un campus al Universităţii Islamice locale şi ”să provoace un coflict”, a anunţat marţi într-un comunicat un purtător de cuvânt al Poliţiei din Java de Vest, Hendra Rochman.

Pe reţele de socializare poliţia a fost acuzată de faptul că a tras cu gaze lacrimogene şi cu gloanţe de cauciuc şi a laut campusul cu asalt.

Hendra a replicat că ”poliţiştii au menţinut o distanţă de aproximativ 200 de metri faţă de campus şi nu s-a tras niciun foc”.

Universitatea a negat, într-o conferinţă de presă că studenţii săi se află la originea acestor tulburări.

La Gorontalo, pe Insula Sulawesi, confruntări au avut loc între manifestanţi şi poliţie, care a ripostat cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă.

Alte manifestaţii în masă au avut loc la Palembang (Sumatra), Banjarmasin (Bornoo), Makassar (Sulawesi ) şi la Yogyakarta (Java).