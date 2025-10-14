Dialog între preşedintele Indoneziei și Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?” / Un microfon lăsat deschis naște întrebări legate de posibile afaceri ale Trump Organization

Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă ar putea să se întâlnească cu fiul acestuia, Eric, vicepreşedinte executiv al Trump Organization, potrivit unei discuţii surprinse de un microfon rămas deschis după ce Trump a ţinut un discurs la summitul din Egipt dedicat situaţiei din Gaza, relatează Reuters, transmite News.ro.

Trump şi Prabowo, care au fost filmaţi, păreau să nu ştie că microfonul era pornit şi le înregistra conversaţia.

Cei doi au discutat în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, după ce Trump a ţinut un discurs în faţa liderilor mondiali reuniţi pentru summitul care a urmat semnării unui acord de încetare a focului în Gaza.

Vorbind cu Trump în timp ce cei stăteau în spatele unui podium cu un microfon, Prabowo se referă la o regiune care „nu este sigură din punct de vedere al securităţii” şi apoi îl întreabă pe Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?”

Trump spune: „Îl voi pune pe Eric să te sune. Să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi pune pe Eric să te sune.”

Prabowo continuă apoi: „Vom căuta un loc mai bun”, iar Trump repetă: „Îl voi pune pe Eric să te sune”.

Prabowo adaugă: „Eric sau Don Jr.” (fiul cel mare al lui Donald Trump – n.r.)

Din înregistrarea audio nu reiese clar dacă cei doi se refereau la Trump Organization sau la vreo afacere în care este implicat preşedintele sau familia sa.

Eric Trump şi fratele său, Donald Trump Jr., sunt amândoi vicepreşedinţi executivi ai Trump Organization, care are operaţiuni comerciale în domeniul imobiliar, ospitalitate şi proiecte bazate pe blockchain. Conform site-ului său web, compania operează un club de golf în afara capitalei indoneziene Jakarta. O altă proprietate din Indonezia, un club de golf şi un resort în Bali, figurează pe site-ul web ca proiecte care se vor realiza „în curând”.