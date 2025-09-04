Două treimi dintre israelieni susțin perspectiva unui armistițiu care ar duce la eliberarea ostaticilor deținuți de grupurile teroriste în Gaza, precum și la încetarea războiului în zonă, inclusiv retragerea completă a armatei israeliene

Chiar și printre respondenții de dreapta, mai mulți au declarat că susțin un astfel de acord decât că se opun acestuia, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat miercuri.

Printre alegătorii partidului Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, puțin peste jumătate au declarat că ar susține un astfel de acord, potrivit sondajului realizat de Institutul pentru Democrație din Israel (IDI), citat de Times of Israel.

Sondajul a fost realizat după ce guvernul a ordonat Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) să pregătească o operațiune majoră de cucerire a orașului Gaza, în ciuda opoziției armatei, care ar fi recomandat încheierea unui acord de încetare a focului.

Grupurile teroriste din Gaza dețin încă 48 de ostatici, în viață sau morți, dintre care 47 dintre cei 251 răpiți de teroriștii conduși de Hamas pe 7 octombrie 2023, în timpul invaziei masive a sudului Israelului, care a provocat moartea a 1.200 de persoane și a declanșat războiul.

La întrebarea dacă Israelul ar trebui să accepte un acord care ar duce la eliberarea tuturor ostaticilor, încetarea ostilităților și retragerea IDF din Gaza, 64,5% au răspuns afirmativ. Dintre evreii israelieni, 62% susțin un astfel de acord, în timp ce 81% dintre arabii israelieni îl susțin. 6,5% dintre respondenți au răspuns că nu știu.

În stânga politică, 92% sunt în favoarea unui astfel de acord, la centru 77%, în timp ce în dreapta, 47% sunt în favoare, comparativ cu 44% care se opun.

„Mai mult de jumătate dintre alegătorii Likud, Unitatea Torei (ultra-ortodox așkenaz) și Shas (ultra-ortodox sefard/oriental) susțin un astfel de acord”, a declarat IDI într-un comunicat, numind două partide religioase aliate cu Netanyahu, menționând în același timp că doar printre alegătorii Partidului Sionist Religios (extrema dreaptă) sprijinul era mai redus, de doar 23%.

Dintre alegătorii partidului Likud al lui Netanyahu, 52% susțin un astfel de acord.

În ceea ce privește extinderea operațiunilor militare în Gaza, care a necesitat mobilizarea a zeci de mii de rezerviști, 49% dintre israelieni s-au declarat împotriva, iar 42% au fost în favoarea acesteia. Sprijinul a fost mai puternic în rândul evreilor israelieni, cu o majoritate de 49% care a susținut planul, în timp ce 81% dintre arabii israelieni, care reprezintă aproximativ o cincime din populația totală, s-au opus.

„Există o proporție semnificativă de israelieni care susțin un acord privind ostaticii care implică retragerea completă din Gaza, dar care spun în același timp că susțin extinderea luptelor în Gaza”, a declarat Tamar Hermann, de la IDI, în comunicat. „Acest lucru se datorează naturii specifice contextului fiecărei întrebări – mulți israelieni acordă prioritate aducerii ostaticilor acasă, chiar și cu un cost mare, dar dacă nu se poate ajunge la un acord, ei susțin extinderea operațiunilor în Gaza.”

Marți, Netanyahu a promis că războiul va continua, în timp ce liderul Partidului Sionist Religios, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich, a lansat un apel – susținut de alți miniștri, inclusiv din Likud – pentru restabilirea așezărilor israeliene în Gaza. Criticii îi acuză pe Smotrich și pe colegul său de extremă dreapta, ministrul Itamar Ben Gvir, liderul partidului puterea Evreilor, că împiedică eforturile de a ajunge la un acord de încetare a focului, amenințând că vor părăsi guvernul dacă un astfel de acord va fi semnat.

53% dintre evreii israelieni susțin colonizarea în Gaza, în timp ce 86,5% dintre arabii israelieni se opun acesteia. Majoritatea celor de stânga și de centru se opun colonizării, în timp ce majoritatea celor de dreapta o susțin. Sondajul a arătat că sprijinul crește odată cu nivelul de religiozitate, cea mai mare rată de sprijin fiind înregistrată în rândul ultra-ortodocșilor (75%) și cea mai mică în rândul israelienilor laici (21%).

Cu toate acestea, IDI a constatat că puțin peste o treime dintre cei „care susțin extinderea luptelor și a colonizării evreiești în Gaza susțin, de asemenea, un acord pentru returnarea tuturor persoanelor răpite”, care ar duce la retragerea IDF, eliminând astfel posibilitatea colonizării.

Peste jumătate din publicul larg (53%) a declarat că consideră că liderii nu fac suficient pentru a-i aduce pe ostatici acasă.

Indicele Israeli Voice din august 2025 a fost elaborat de Centrul Viterbi pentru Cercetarea Opiniei Publice și a Politicilor al IDI. Acesta a fost realizat prin internet și telefon, în perioada 24-28 august 2025, cu 600 de bărbați și femei intervievați în ebraică și 150 în arabă. Marja de eroare a fost de ±3,58% la un nivel de încredere de 95%.