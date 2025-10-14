Două ieșence au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin / Medicii subliniază importanța vaccinării împotriva rabiei

Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe. Potrivit dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, tinerele s-au prezentat la spital imediat după ce au revenit în țară, pentru evaluare și tratament de specialitate. Din fericire, intervenția medicală a făcut ca situația să se finalizeze fără complicații, anunță Ziarul de Iași.

Medicul a explicat că tinerele sunt în afara oricărui pericol, deoarece s-au prezentat foarte repede la spital, imediat după revenirea în țară. Intervenția promptă a prevenit apariția oricăror complicații. Specialistul atrage atenția asupra importanței prudenței în interacțiunea cu animalele, fie ele sălbatice, domestice sau aflate în captivitate, mai ales atunci când manifestă comportamente anormale sau agresive.

„Aflându-se în vacanță, cele două tinere au avut neplăcerea de a fi mușcate de cele două animale, motiv pentru care au început imediat profilaxia antirabică. Niciuna dintre ele nu a prezentat simptome, iar evoluția a fost favorabilă. Este îmbucurător faptul că tot mai mulți oameni conștientizează riscurile asociate rabiei și importanța prezentării rapide la medic”, a declarat dr. Roșu.

În ultimele luni, în Iași s-au înregistrat mai multe focare și cazuri de rabie, atât transmise de animale domestice, cât și la animale sălbatice, precum șacalii sau lemurii. Cel mai grav incident a fost cel al unui bărbat de 44 de ani, care a decedat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, devenind primul caz fatal de rabie din ultimii 13 ani.

Medicii avertizează că vaccinarea rămâne singura metodă eficientă de prevenție a rabiei, deoarece odată ce boala se manifestă, șansele de supraviețuire sunt practic inexistente.