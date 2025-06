Două companii de dans israeliene îşi anulează participarea în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, din cauza interdicţiilor de zbor

Spectacolele trupelor israeliene Vertigo Dance Company şi Kibbutz Contemporary Dance Company, programate în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), au fost anulate din cauza interdicţiilor de zbor din Israel, au anunţat luni organizatorii festivalului sibian printr-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Anunţul vine în contextul declanşării conflictului armat dintre Israel şi Iran. Preşedintele FITS, Constantin Chiriac, a transmis că se caută soluţii pentru completarea programului în zilele în care cele două companii ar fi urmat să evolueze pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu”.

„Dragii noştri spectatori, din 2020 am întâmpinat nenumărate greutăţi în organizarea Festivalului, pornind de la pandemia de COVID, până la războiul din Ucraina. Iată că acum a început un alt război şi, din păcate, două companii de marcă ale dansului mondial, Vertigo Dance Company şi Kibbutz Contemporary Dance Company, ale căror spectacole sunt sold-out, nu pot părăsi teritoriul Israelului pentru că nu au nicio posibilitate de zbor. Suntem nevoiţi să vă returnăm banii pentru biletele achiziţionate şi, în scurtul timp rămas, încercăm să programăm alte spectacole pentru cele patru zile în care ar fi trebuit să aibă loc spectacolele companiilor Vertigo şi Kibbutz. Lucrăm intens la programarea altor spectacole şi facem tot posibilul să revenim în următoarele zile cu noi propuneri. Sperăm că bucuria întâlnirii în numele emoţiei să nu mai fie niciodată umbrită de spectrul războiului”, a transmis Constantin Chiriac.

Vertigo Dance Company urma să susţină două reprezentaţii ale spectacolului Pâinea din cer/Mana, în 22 şi 23 iunie, iar Kibbutz Contemporary Dance Company avea programate două reprezentaţii ale spectacolului The Director’s Cut – Best of Kibbutz, în 24 şi 25 iunie.

Anulările afectează şi alte evenimente conexe, printre care atelierele cu coregrafa Noa Wertheim (20-21 iunie), Grace Ward şi Colette Rheude (23 iunie), precum şi conferinţele speciale cu Noa Wertheim (23 iunie) şi Rami Be’er (24 iunie).

Publicul va putea viziona spectacolele celor două companii în format online, conform programului iniţial: Pâinea din cer/Mana pe 23 iunie, de la ora 17:00, iar The Director’s Cut – Best of Kibbutz pe 25 iunie, de la aceeaşi oră. Fiecare spectacol va fi disponibil timp de 24 de ore, la un preţ de 30 de lei.

Contravaloarea biletelor achiziţionate prin Entertix.ro va fi rambursată automat pe cardul de plată, iar persoanele care au cumpărat bilete fizic, de la Agenţia Teatrală a TNRS, sunt invitate să se prezinte la sediu pentru returnare.