Donald Trump a aterizat în Regatul Unit pentru a doua sa vizită de stat

Donald Trump a aterizat marţi seara pe aeroportul Stansted din Londra pentru a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, unde va fi întâmpinat cu mare fast timp de două zile, la invitaţia regelui Charles al III-lea, relatează AFP, transmite Agerpres.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a fost prezentă la Stansted când avionul prezidenţial Air Force One a aterizat la ora locală 21:07 (20:07 GMT).

Înainte de a părăsi Washingtonul, Trump şi-a exprimat satisfacţia pentru „marea onoare” acordată de această a doua vizită, o premieră pentru un preşedinte american.