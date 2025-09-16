Dominic Fritz vrea reducerea subvenției plătită de municipalitate pentru termoficare / ”În ultimii zece ani, 1,4 miliarde de lei au fost dați la Colterm pentru a susține această subvenție”

G4Media.ro
Primarul Dominic Fritz spune că menține propunerea de a reduce subvenția pe care municipalitatea o plătește Colterm pentru termoficare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
Primăria Timișoara a cheltuit aproape un miliard și jumătate de lei în ultimii zece ani pentru a subvenționa producția de energie termică.
Primarul Dominic Fritz a declarat că menține propunerea de a reduce subvenția pe care municipalitatea o plătește Colterm pentru termoficare.
“În ultimii zece ani, 1,4 miliarde de lei au fost dați la Colterm pentru a susține această subvenție, ca prețul pe care îl plătesc abonații să nu fie ce real, ci doar cam jumătate sau, în ultimul an, a fost sub jumătate. Și ce vrem să facem este ca 55% din preț să fie suportat de abonat, ci 45% de oraș. Momentan e fix invers. Dar încă rețeaua de termoficare este cea mai ieftină formă de încălzire. Cei care au centrale pe gaz vor vedea în următorii ani că costurile pentru certificate de emisii vor crește foarte mult. Recomandarea mea este să nu plece nimeni din sistemul public de termoficare”, spune Dominic Fritz.
Edilul precizează că municipalitatea dorește să investească banii în eficientizarea sistemului de termoficare.
Prețul actual facturat clienților Colterm este de 349,78 lei/MWh, fără TVA, fiind aplicat din 2022. Primăria Timișoara a propus majorarea tarifului facturat populației la 466,19 lei/MWh, fără TVA.
Calculele făcute de Primăria Timișoara arată că pentru sezonul de iarnă 2025 – 2026, abonații vor plăti în plus 480 de lei pentru un apartament cu o cameră, 700 de lei pentru unul cu două camere și 960 de lei pentru unul cu trei camere.

