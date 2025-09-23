Doliu în tenis: A murit Nikola Pilic, fost rival al lui Ilie Năstase și mentor al lui Djokovic

Nikola „Niki” Pilic, legendar antrenor și mentor al lui Novak Djokovic, a murit la vârsta de 86 de ani, transmite Sport Klub. Croatul a fost rival al lui Ilie Năstase pe terenul de joc.

Sport Klub vorbește despre faptul că Novak Djokovic este în doliu după ce l-a pierdut pe „tatăl său din tenis”.

Pilic a murit la 86 de ani în orașul Opatija, din Croația.

Printre altele, Niki a fost căpitan al echipei de Cupa Davis a Germaniei, poziție din care a contribuit la victorii prețioase și la descoperirea unor jucători talentați.

Originar din Split, Pilic a condus Germania spre câștigarea primului ei titlu în Cupa Davis, cu ocazia ediției din 1988. Alături de el, nemții au mai ridicat trofeul în 1989 și 1993.

A mai câștigat, de asemenea, Salatiera de Argint cu Croația, în 2005, și Serbia, în 2010, devenind primul căpitan care a câștigat Cupa Davis cu trei națiuni diferite.

În timpul carierei de jucător, Pilic a disputat o finală de Grand Slam, la Roland Garros în 1973. A fost învins de Ilie Năstase, scor 3-6, 3-6, 0-6.

Năstase vs Pilic, în finala de la Roland Garros

Pilic a cucerit un trofeu de Grand Slam, dar la dublu, la US Open, ediția din 1970.

Alături de Pierre Barthes, Pilic a trecut în finală de celebrul dublu format din Roy Emerson și Rod Laver, scor 6-3, 7-6, 4-6, 7-6.

În perioada 2015-2017, Pilic a îndeplinit funcția de consilier în cadrul Federației germane de tenis (DTB).

