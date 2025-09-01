Doi tunisieni, dintre care unul minor, arestaţi la Paris cu bijuterii în valoare de 10 milioane de euro ascunse în slip
Doi tunisieni – unul minor – au fost arestaţi la Gare de Lyon, la Paris, având asupra lor bijuterii de lux a căror valoare este estimată la zece milioane de euro, a anunţat parchetul, confirmând o dezvăluire a cotidianului Le Parisien, potrivit căruia ”prada” a fost găsită în slipul unuia dintre cei doi, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Parchetul din Paris a declarat duminică seara AFP că a sesizat Brigada de Reprimarea Banditismului (BRB) într-o anchetă cu privire la tăinuire de furt în grup organizat.
Cei doi bărbaţi, dintre unul este minor, sunt de origine tunisiană şi au fost arestaţi la Gare de Lyon, sâmbătă, în arondismentul al XII-lea, potrivit parchetului.
Potrivit Le Parisien, anchetatorii au găsit un ceas Rolex, un colier a cărui valoare este estimată la cinci milioane de euro, cercei a căror valoare este esimată la două milioane de euro şi un inel estimat la un milion de euro într-o şosetă ascunsă în slipul unuia dintre cei doi.
În afară de bijuterii, cei doi aveau asupra lor un polizor unghiular, potrivit parchetului.
Polizorul se afla în valiză, scrie Le Parisien, care precizează că cei doi bărbaţi – cunoscuţi de către poliţie – au fost controlaţi sâmbătă dimineaţa de către poliţişti, la un control de rutnă, după ce au sosit de a Lyon cu TGV-ul.
