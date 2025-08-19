Doi sugari au murit într-un spital din Italia din cauza unei bacterii găsită în detergentul cu care se spălau biberoanele / Alți 4 sugari au fost testați pozitiv pentru bacteria Serratia marcescens, dar erau asimptomatici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un spital din Bolzano, în nordul Italiei e vizat de o amplă anchetă, după ce doi sugari internați aici au decedat, scrie Corriere della Sera.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Carabinierii au confiscat dispenserele și flacoanele care conțineau lichid de spălat vase care a fost testat pozitiv pentru Serratia marcescens, bacteria care a provocat moartea a doi sugari în secția de terapie intensivă neonatală a spitalului din Bolzano.

Nu este clar care a fost lanțul de infecție, transmis, probabil, prin biberoane și tetine.

Problemele la acest spital nu sunt însă noi.

Curtea de apel a anulat recent verdictul judecătorilor de primă instanță ai tribunalului din Bolzano într-un proces civil intentat de părinții unei fetițe de șase zile, care a murit cu cinci ani în urmă, din cauza aceleiași infecții.

Pentru avocațiii acuzării, „există o legătură cauzală între deficiențele sanitare și igienice imputabile autorității sanitare din Bolzano și moartea fetiței”. Un punct de vedere împărtășit de judecătorii din a doua instanță care, în hotărârea lor, au scris: „Unitatea sanitară nu se poate limita la a dovedi că a instituit protocoale de prevenire a infecțiilor legate de îngrijire, ci trebuie să demonstreze că le-a aplicat în mod concret în cazul concret”.

În ceea ce îi privește pe cei doi copii prematuri internați la secția de terapie intensivă neonatală care au murit săptămâna trecută, se așteaptă o decizie din partea Parchetului cu privire la modul de a proceda.

Deocamdată, nu există acuzații penale sau suspecți, dar autopsia micuților ar trebui să fie dispusă și efectuată în această săptămână.

Cei doi sugari au murit la câteva ore distanță unul de celălalt, primul marți și al doilea miercuri seara.

Autoritatea sanitară locală a trimis un raport procurorului și a lansat o anchetă internă, care a arătat că bebelușii au murit din cauza unei infecții cu Serratia marcescens.

Secția a fost supusă unei „dezinfecții complete”, a anunțat autoritatea sanitară locală, care a suspendat și internarea altor copii prematuri: doi gemeni născuți recent fuseseră deja transferați la secția de terapie intensivă neonatală din Trento.

Dintre cei zece internați la Bolzano (care au scăzut la nouă ieri, 17 august, odată cu externarea unuia dintre micii pacienți), patru au fost testați pozitiv la bacterie, dar erau asimptomatici: toți sunt în stare „stabilă”. Săptămâna aceasta, secția va fi închisă, iar copiii vor fi transferați la fosta unitate de terapie intensivă pentru adulți.

Sâmbătă, autoritatea sanitară locală a emis o directivă de suspendare a utilizării unui anumit detergent de spălat vase „potențial contaminat” cu această bacterie în toate spitalele „ca măsură de precauție și în așteptarea unor verificări suplimentare”.

Aceasta deoarece tampoanele prelevate din produs și analizate de aceeași autoritate sanitară locală în laboratoarele sale au ieșit pozitive pentru Serratia marcescens.

Autoritățile medicale au precizat că „toate instrumentele utilizate în secție sunt sterilizate zilnic”.

Între timp, flacoanele și dozatoarele din cele două bucătării din secție au fost confiscate de Nas, împreună cu diverse documente, ca posibile surse de probă pentru verificările ulterioare.