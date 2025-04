Djokovic s-a retras de la Roma – În pericol să ajungă la Roland Garros fără vreo victorie pe zgură în 2025

Novak Djokovic nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, fostul lider ATP înregistrând în acest sezon mai multe înfrângeri surprinzătoare. Eliminat prematur de la Madrid, sârbul a luat decizia de a nu evolua la Roma, turneu de categorie Masters pregătitor pentru Roland Garros.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Djokerul a anunțat pe rețelele sociale că nu va participa la turneul ATP 1000 de la Foro Italico, din perioada 7-18 mai.

Sârbul nu a precizat motivele care au dus la această decizie importantă.

„Novak Djokovic a anunţat că nu va participa la IBI25 (Internazionali BNL d’Italia). Ne vedem anul viitor, Nole”, au precizat organizatorii italieni pe contul oficial al competiţiei.

În vârstă de 37 de ani (va împlini 38 pe 22 mai), Nole se găsește în prezent pe locul 5 mondial, iar prima parte a sezonului a fost umbrită de evoluții cenușii și eliminări surprinzătoare.

În sezonul de zgură, Djokerul a cedat de la primul meci jucat la Monte Carlo (cu Alejandro Tabilo), iar istoria s-a repetat și la Madrid: a fost învins de Matteo Arnaldi (nu a câștigat vreun set în cele două partide).

Dacă nu va cere cumva un wild card pentru turneul ATP 500 de la Hamburg sau pentru competiția ATP 250 de la Geneva, Djokovic va ajunge la Grand Slam-ul de la Porte d’Auteuil fără vreo victorie pe zgură în acest sezon.

Novak Djokovic has announced he won’t take part to #IBI25.

See you next year, Nole ❤️‍🩹 pic.twitter.com/UfRmUck5kc

— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025