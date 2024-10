Disidentul rus Mihail Hodorkovski despre legăturile cu Rusia ale fostului consilier al lui Mircea Geoană: E șocant ca NATO să treacă cu vederea astfel de lucruri atunci când numește oameni în funcții atât de înalte. Iar alegătorii români ar trebui să țină cont când vor vota

Disidentul rus Mihail Hodorkovski a preluat pe contul său X investigația realizată de Context.ro și o rețea media internațională despre parteneriatul dintre Rareș Mănescu, fost șef de campanie al lui Mircea Geoană, și un om de afaceri rus apropiat de Kremlin. ”Este de-a dreptul șocant ca NATO să treacă cu vederea astfel de lucruri atunci când numește oameni în funcții atât de înalte. Iar alegătorii români ar trebui să țină cont de acest lucru atunci când vor vota luna viitoare”, a scris Hodorkovski, un fost oligarh rus aflat în exil care e acum urmărit de autoritățile de la Moscova.

De notat că Hodorkovski este chiar cel care a lansat organizația media The Dossier Center, cea care a lansat investigația despre Rareș Mănescu. El a anunțat lansarea inițiativei în 2017, într-o postare pe site-ul său.

Mircea Geoana, NATO’s No. 2, is running for Romanian president and criticizes Putin

Yet his aide’s Russian business partner has direct ties to Kremlin

Disturbing contradictions brought to life by the @dossier_center pic.twitter.com/cOwtoyMpBo

