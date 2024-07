Diogo Costa, primul portar care apără de trei ori la lovituri de departajare în istoria Campionatului European: ”Este probabil cel mai bun meci din viaţa mea”

Portughezul Diogo Costa a devenit primul portar care a apărat trei penaltiuri la loviturile de departajare în istoria Campionatului European, anunţă uefa.com, citată de News.ro. El este primul portar care nu primeşte gol la sesiunea de penaltiuri şi a afirmat că probabil, cu Slovenia, a făcut cel mai bun meci din viaţa ta.

„Acesta este probabil cel mai bun meci din viaţa mea. M-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac. Mi-am urmat instinctul. Bineînţeles că am analizat penaltiurile, dar jucătorii se schimbă şi îşi schimbă modul de a arunca. Sunt foarte fericit şi foarte încântat că am ajutat echipa”, a declarat Diogo Costa.

La 39 de ani şi 147 de zile, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai în vârstă jucător care a marcat o lovitură de departajare la EURO.

„A fost greu, dar acesta este fotbalul. S-au apărat bine, sunt foarte puternici fizic, terenul i-a ajutat şi el, dar Portugalia a câştigat pentru că am jucat mai bine, am avut ocazii mai bune şi am meritat să fim în sferturi”, a declarat Ronaldo.

Cristiano Ronaldo este singurul jucător cu mai mult de zece prezenţe în meciuri din fazele eliminatorii ale EURO – aceasta a fost a 12-a. Jucătorul de pe locul al doilea este fostul fundaş italian Leonardo Bonucci (nouă).

Portugalia a ajuns în sferturile de finală ale Campionatului European UEFA pentru a şaptea oară, mai mult decât oricare altă echipă.

Cinci din ultimele şapte meciuri eliminatorii ale Portugaliei la EURO au necesitat prelungiri.