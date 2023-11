Din Rusia, în România, în căutarea siguranței și libertății: drama unui cuplu cu origini ucrainene care și-au găsit fericirea în Sibiu / „Acasă este acolo unde te simți în siguranță”

Prinși între lumi. Așa sunt doi soți care provin din familii de români, s-au născut în Ucraina și s-au stabilit în Rusia, unde au locuit timp de 30 ani, scrie Turnul Sfatului despre povestea de viață a soților Tofan.

Când a început războiul, au fost nevoiți să lase toată munca de-o viață și să plece doar cu două valize, în care au avut ceva haine, acte, medicamente și câteva fotografii cu cei patru copii ai lor. De mai bine de un an și jumătate sunt în Sibiu, după ce și-au câștigat în instanță dreptul la azil politic, refuzat inițial de Statul Român. Acum traduc pentru români, traduc pentru ucraineni și sunt o punte de legătură între două dintre lumile dragi sufletului lor.

Nikolai și Angela Tofan, soț și soție, s-au născut în Ucraina. În Cernăuți, mai exact. El în anul 1967, iar ea în anul 1972. Ambii părinți ai lui Nikolai sunt români, în timp ce la Angela doar tatăl. Ea a învățat la o școală românească și scria cu litere chirilice. El, la o școală rusească, dar a învățat limba română de la bunici și de la părinții lui, care o vorbeau în casă. În Rusia au ajuns în urmă cu 30 de ani, ca misionari.

„Am crescut într-o familie de creștini și, când am împlinit vârsta, am vrut să facem ceva pentru Domnul și am plecat la o școală de misionari în Donețk. În anul 1991 ne-am căsătorit și în 1992 am plecat ca misionari în Rusia, în Munții Ural. Acolo, aproape 30 de ani am fost misionari, dar și angajați. Amândoi am avut serviciu”, spune Nikolai.

Cei doi soți s-au stabilit în Rusia, au obținut cetățenia și, de-a lungul timpului, și-au clădit o viață acolo, la aproximativ 200 de kilometri de Ekaterinburg, într-un oraș mic, care numără undeva la 40.000 de locuitori.

