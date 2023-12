Digitalizarea finanțelor publice va fi făcută de serviciile de informații STS și SRI – expert în eguvernare

Andrei Nicoară, expert în e-guvernare, arată într-un articol publicat pe rețelele sociale că soluția găsită de guvern pentru informatizarea finanțelor publice (Ministerul Finanțelor și ANF) este externalizarea acestui proces către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Rasirom (o regie autonomă deținută de SRI).

Soluția pentru digitalizarea finanțelor publice a fost consfințită prin ordonanța de urgență 107/2023 și ordonanța de urgență 109/2023.

Fondurile necesare digitalizarii vin din PNRR și sunt de circa 400 de milioane de euro.

”STS va construi, de la zero, pe banii Ministerului Finanțelor (MFP), un data center în Bragadiru pe un teren pe care îl va primi de la guvern. Va găzdui temporar acolo (și în alte data centere deja funcționale) tot ce are MFP la Brașov, poate și alte sisteme de la alte instituții. După ce MFP își revine, aceștia vor elibera resursa iar DC rămâne la STS. Ideea se bazează pe adevărul că STS are cea mai bună istorie în construcția de DC dintre instituțiile publice iar statutul militarizat îi conferă un drum mai simplu în privința autorizărilor. Cele două DC (practic cel secundar din Brașov devine la Bragadiru principal iar Bucureștiul secundar) vor fi populate cu echipamente IT (hardware și software) prin achiziții derulate de Rasirom (regie autonomă a statului sub coordonarea SRI)”, a scris Andrei Nicoară.

”Ideea se bazează pe lejeritatea de care beneficiază în achiziții publice o regie, mai ales specializată în echipamente de securitate. Provocarea este relativa lor lipsă de experiență, va fi necesară o aplecare benevolă a acestora către nevoile exprimate de cei din CNIF. Nu este clară implicarea lor ulterioară, în zona de mentenanță”, a mai amintit expertul în e-guvernare.

El arată că, prin această cedare de atribuții de la guvern către serviciile speciale, o eventuală reformă fiscală viitoare ar putea fi împiedicată de președintele României, dat fiind că acesta are controlul asupra serviciilor secrete prin intermediul CSAT.