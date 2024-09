Dezbatere 3 octombrie, București: „De la date până la fapte: Ce impact a avut dezinformarea legată de UE în 2024. Narațiuni, ținte și consecințe în Europa Centrală și de Est” / Înregistrările sunt deschise

Rețele de distribuție și amplificare ale dezinformării, mesajelor conspiraționiste și divizive care subminează încrederea cetățenilor în valori, strategii, obiective ale UE s-au diversificat și au intoxicat masiv mentalul colectiv în 2024, un an electoral important pentru Uniunea Europeană. Ce s-a întâmplat în România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovacia sau Republica Cehă? Ce se poate face de acum încolo?

Centrul Român de Politici Europene și G4Media organizează, 3 octombrie 2024, evenimentul “Ce impact a avut dezinformarea legată de UE în 2024 – Narațiuni, ținte și consecințe în Europa Centrală și de Est” care va avea loc între orele 11:00 – 12:30 la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România, sala Nicolae Titulescu (etajul 1), Vasile Lascăr 31, București.

Perioada post alegeri europene și o nouă configurație executivă la Bruxelles sunt un moment potrivit pentru a trece la acțiuni concrete. Este o dezbatere la care vă invităm să contribuiți cu idei și perspective.

AGENDA

10:30 – 11:00 Înregistrarea participanților

11:00 – 11:10 Bun venit!

11:10 – 12:00 Impactul dezinformării legată de UE în țările din Europa Centrală și de Est în timpul alegerilor din 2024 – date și studii de caz din România, Bulgaria Polonia, Cehia și Slovacia.

Cristian Pantazi – Redactor șef, G4Media

Bianca Toma – Centrul Român de Politici Europene, think tank: Teme și subiecte anti-europene – ținte ale dezinformării în 2024 în România (impact și audiențe)

Ivan Radev, Redactor șef Factcheck.bg, AEJ-Bulgaria

Kacper Forreiter, jurnalist, Onet.pl – coordonatorul pentru Polonia al proiectului ENTR, o rețea de redacții în 9 țări europene

Maryia Sadouskaya – Komlach, director Free Press Eastern Europe , Cehia (fundație care sprijină presa independentă, cu activitate în 20 de țări)

Maroš Žofčin, jurnalist, Zive.sk, Slovacia

Peter Erdelyi, director fondator al Centrului pentru Media Sustenabilă, Ungaria

12:00 – 12:30 Sesiune Q/A pentru participanți

12:30 – 12:40 Concluzii

Participarea la evenimentul în format fizic este posibilă prin înregistrarea în acest formular.



Confirmarea înregistrării va fi transmisă prin email până la data de 1 octombrie, în limita locurilor disponibile.

BACKGROUND

Dezinformarea influențează tot mai mult societățile democratice din UE, în special în democrațiile mai noi dar fragile, din cauza corupției, a schimbărilor politice continue, a diferențelor sociale și culturale crescute între cetățeni.

Știrile false sunt utilizate pe scară largă de actorii statali și non-statali pentru a-și pune în aplicare propriile agende. Însă crizele din ultimii doi ani: COVID-19, războiul de Ucraina, urmat de criza de pe piața energiei, le-au oferit mediul perfect pentru a testa noi instrumente și a amplifica influența narativelor false. Mijloacele de prezentare și de propagare sunt tot mai sofisticate pentru a ajunge la publicul larg, în special la cei tineri.

Efectele dezinformării se resimt: de la percepția cetățenilor față de structurile europene și internaționale (UE; NATO) până la aspecte cât se poate de concrete când vorbim despre sănătatea personală și a familiei, achiziții personale, stil de viață.

Această conferință este parte a proiectului „Cine și cum: combaterea dezinformării care îndepărtează cetățenii de proiectul european” derulat cu sprijinul Comisiei Europene realizat de Freedom House România, Centrul Român de Politici Europene, G4media, AMAPOLA – Progetti per la sicurezza delle persone e della comunita Asociazione (Italia), Center for the Study of Democracy (Bulgaria).



Proiectul și-a propus să identifice și să explice publicului larg, print conținut media dedicat, teme și politici europene care sunt ținte ale dezinformării. Alături de partenerii proiectului aducem această temă în dezbateri publice, în comunitățile locale sau de expertiză. Contribuim astfel la izolarea dezinformării ce țintește Uniunea Europeană pe subiecte frecvente promovate în discursul intern și/sau extern.

G4Media a derulat în luna iulie un concurs pe teme de fake news la care a invitat cititorii să transmită exemple de informații false pe care le-au identificat, însoțite de explicații.

În martie 2023 G4Media a organizat dezbaterea „Filmul captivant al știrilor false și cum îl demontăm. Principalele teme anti-europene”, care a inclus un sondaj exclusiv cu percepția asupra principalelor narative anti-occidentale. O a doua dezbatere tip „dialog cu cetățenii” a fost organizată de G4Media în Octombrie 2023, pe tema: Noile tehnologii, rețelele sociale și riscurile dezinformării.

Centrul Român de Politici Europene a organizat în luna mai 2023 dezbaterea „Dezinformările anti-europene în România – impact și audiențe, actori și rețele de fake news” și a publicat primul raport de monitorizare a narativelor anti-UE in vara lui 2023. O serie de dezbateri și dialoguri pe această temă au avut loc în centre universitare din București și Timișoara.

Material publicat în cadrul proiectului „Cine și cum: combaterea dezinformării care îndepărtează cetățenii de proiectul european”, susținut de Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA) cu atribuții delegate de Comisia Europeană.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă ale autorilor și nu le reflectă în mod necesar pe cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.