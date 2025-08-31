Despărțire la nivel înalt în ATP: Medvedev nu va mai fi antrenat de Gilles Cervara

Gilles Cervara a anunțat duminică pe rețelele sociale despărțirea de Daniil Medvedev, jucător pe care l-a antrenat în ultimii opt ani de zile.

Tehnicianul francez l-a ajutat, printre altele, pe Medvedev să ajungă numărul 1 ATP și să câștige Grand Slamul de la US Open în 2021.

„Fantastica noastră aventură de opt sezoane ajunge la final. Sunt recunoscător şi fericit pentru toate lucrurile frumoase şi experienţele pe care le-am trăit împreună pe teren în aceşti opt ani.

Acestea vor rămâne întipărite în memoria mea pentru totdeauna. Îţi mulţumesc pentru încrederea acordată.

Am dat TOTUL, în fiecare secundă, pentru obiectivele noastre comune.

Mi-a plăcut să te antrenez, să te îndrum, să te susţin (n.r. chiar şi în momentele dificile) şi să găsesc soluţii împreună cu tine şi cu echipa pentru a-ţi permite să performezi”, transmite, printre altele, Cervara.

Antrenorul francez a discutat și despre „magia atipică” pe care Daniil a adus-o în circuitul ATP și care pare să fi dispărut în ultima perioadă.

Cu toate acestea, Cervara este sigur că Medvedev își va regăsi calea și va redeveni jucătorul de temut din circuitul mondial masculin de tenis de câmp.

De-a lungul carierei, Daniil a disputat patru finale de Grand Slam și a câștigat doar una, cea de la US Open de acum patru ani contra lui Novak Djokovic.

A mai cedat alte trei la Australian Open la edițiile din 2021, 2022 și 2024.

De asemenea, rusul s-a mai impus la Turneul Campionilor în 2020, iar din totalul de 20 de turnee câștigat șase sunt de categorie Masters.

A urcat pe locul 1 ATP la data de 28 februarie 2022.