Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzile A7 și A8

Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate, transmite Agerpres.

El a postat, duminică, un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura rutieră din Moldova.

Fostul ministru al Muncii spune că Moldova nu poate fi tratată „la şi altele” şi atrage atenţia că România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele.

„Observ că, în loc să ne unim cu toţii, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră şi anume autostrăzile A7 şi A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic. Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susţin. În acest context, dar şi în urma ultimelor discuţii din interiorul guvernului cu privire la continuarea şi prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 şi A8, fac apel către toţi parlamentarii din Moldova să comunicăm cu toţii public susţinerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră, să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 şi A8, şi, dacă nu suntem mulţumiţi de răspunsul primit, să votăm următoarea moţiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului”, a afirmat Budăi.

