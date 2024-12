Depresia nediagnosticată, printre cele mai mari pericole pentru pacienții cu cancer/ Rata mortalității este cu aproape 40% mai mare în rândul pacienților care suferă de depresie, conform studiilor din ultimii ani

Simone Webster s-a luptat întotdeauna cu emoțiile și cu schimbările de dispoziție. Dar problemele cele mai mari au început cu adevărat anul trecut, când a fost diagnosticată cu cancer la sân la vârsta de 31 de ani.„Trebuie să fi fost ceva ce am făcut”, a spus Webster, citată de NBC News, cu ochii înlăcrimați.„Ce am făcut să provoc asta?”

Depresia a venit în valuri, o disperare profundă copleșind-o pe Webster, acum în vârstă de 33 de ani, și făcând-o să simtă că trebuie să scape de realitate. „Sunt atât de multe lucruri pe care le pierzi”, a spus Webster, inclusiv sânul drept, prietenul și șansa de a avea copii. „Este o prostie să ai speranțe”.

Aproximativ o treime dintre pacienții cu cancer se luptă cu depresia, anxietatea și alte tulburări psihiatrice, deși aceste afecțiuni sunt adesea nedetectate și nediagnosticate. Kristin Kilbourn, psiholog clinician la Universitatea Colorado din Denver, a declarat că oncologii adesea nu doresc să abordeze această problemă, iar acestei probleme se adaugă și faptul că sănătatea mintală a fost mult timp deprioritizată, centrele de sănătate pierzând bani îngrijind pacienții psihiatrici.

Dar această neglijare are un cost semnificativ, rata mortalității fiind cu până la 39% mai mare în rândul pacienților cu cancer care suferă de depresie, comparativ cu cei care nu suferă de boli mintale. Cercetările arată, de asemenea, că riscul de suicid este de 13 ori mai mare în săptămâna care urmează unui diagnostic de cancer – și de trei ori mai mare decât media chiar și un an mai târziu.

După cum bine știe Webster, efectele cancerului nu se limitează la corp; acesta poartă un război și asupra minții. În timp ce medicii și centrele de oncologie au sporit încet-încet serviciile de sănătate mintală, de multe ori depinde de pacienți să umple golurile din îngrijire prin apărarea propriei persoane și prin căutarea proactivă a sprijinului pentru sănătatea mintală.

„Oncologul dvs. nu va identifica pentru dvs. schimbările de dispoziție”, a spus Webster, din Washington, D.C.. „Ei nu știu dacă aveți idei suicidare sau sunteți deprimat decât dacă le spuneți”.

Care este legătura dintre cancer și bolile psihice

Frica și tristețea sunt reacții normale la un diagnostic de cancer, a declarat Dr. Santosh Rao, oncolog la University Hospitals din Cleveland, dar depresia clinică și anxietatea sunt distincte. „Este vorba de a avea o lipsă de interes pentru lucrurile care vă plac, schimbări în tiparele de somn și alimentație, potențial atacuri de panică” pe o perioadă prelungită și cu un impact semnificativ asupra vieții de zi cu zi, a spus el.

Cancerul poate atât să agraveze, cât și să precipite bolile psihice. Într-un studiu realizat în 2023 pe 230 000 de pacienți, 10 % dintre aceștia sufereau de depresie sau anxietate înainte de a fi diagnosticați cu cancer, iar 22 % au fost diagnosticați ulterior. Cazurile noi au fost cele mai frecvente în rândul celor cu boală metastatică.

Această legătură este adesea provocată de stresul psihologic al unui nou diagnostic de cancer, de teama existențială de a înfrunta moartea și de presiunea pe care această boală o pune asupra relațiilor. „Uneori, cancerul îi apropie pe oameni, dar de multe ori exacerbează relațiile deja deteriorate”, a declarat Rao.

Alte cauze sunt efectele directe ale cancerului și efectele secundare ale tratamentului, a declarat Dr. Zev Nakamura, psihiatru la Universitatea Carolina de Nord din Chapel Hill. Durerea necontrolată, de exemplu, îi poate face pe oameni să renunțe la activitățile zilnice și să aibă probleme cu somnul. În mod similar, medicamentele care blochează hormonii, care sunt frecvent utilizate pentru cancerul de prostată și de sân, pot contribui la oboseală și la modificări ale dispoziției, în timp ce operațiile de cancer pot afecta profund imaginea corporală și sentimentul de sine. Acestea pot varia de la pierderea ovarelor și a uterului într-o histerectomie totală până la necesitatea de a utiliza o pungă de colostomie pentru colectarea deșeurilor.

Boala mintală continuă adesea chiar și după terminarea tratamentului împotriva cancerului, cercetările arătând că supraviețuitorii se confruntă cu un risc mai mare de boli mintale chiar și la cinci ani după diagnosticarea cancerului, comparativ cu populația generală. Nakamura a remarcat că, în timp ce sprijinul pentru sănătatea mintală poate fi limitat pentru pacienții cu cancer, acesta este și mai limitat pentru supraviețuitori. „Cu siguranță nu există capacitatea de a oferi o îngrijire continuă, integrată a sănătății mintale”, a spus el.

Logan Piz, 25 de ani, știe bine acest lucru. El a fost diagnosticat cu sarcom Ewing, un tip rar de cancer osos, la vârsta de 12 ani, dar provocările sale psihologice au început cu adevărat abia trei ani mai târziu.

„Când ești în plin proces de diagnosticare a cancerului, încerci să traversezi cu bine zilele”, a spus Piz, care locuiește în Truckee, California. „Începi să respingi toate aceste sentimente și să te disociezi într-un fel”.

După încheierea tratamentului, Piz a fost încet sufocat de anxietate, convins că cancerul se va întoarce, și de stres posttraumatic, bântuit de toți prietenii săi care muriseră de cancer.

„Mă prăbușeam în plâns, fără să înțeleg de unde venise asta”, a spus el.

Afecțiunile psihice pot fi fatale pentru pacienții cu cancer, deoarece adesea le subminează capacitatea de a urma tratamentul și de a adopta obiceiuri sănătoase, cum ar fi exercițiile fizice, o dietă sănătoasă și evitarea consumului de alcool sau droguri, a spus Rao.

Toate acestea sunt comportamente asociate cu îmbunătățirea supraviețuirii în caz de cancer. Dar „este mai greu să te motivezi când ești deprimat”, a continuat el.

În mod similar, simptomele prost gestionate pot reduce dorința pacienților de a începe tratamentul sau capacitatea lor de a tolera efectele secundare, determinându-i pe unii să reducă dozele sau să întrerupă tratamentul complet, a spus Nakamura. Ca atare, tratarea depresiei, anxietății și a altor tulburări psihiatrice poate salva vieți. Într-un studiu realizat în 2020 pe 55 000 de veterani cu cancer pulmonar, participarea la un program de tratament al sănătății mintale a fost asociată cu un risc cu 20-25% mai mic de a muri de cancer.

Lacune în accesul la serviciile corespunzătoare

Provocarea constă în a se asigura că pacienții cu cancer și supraviețuitorii au acces efectiv la serviciile necesare pentru a-și gestiona sănătatea mintală.

Chiar și obținerea unei programări poate fi dificilă: În America, spre exemplu, peste jumătate din populație trăiește în regiuni desemnate la nivel federal drept „zone cu deficit de profesioniști în domeniul sănătății mintale”, iar spitalele au subinvestit în mare măsură în programe de psihologie clinică și psihiatrie, deoarece acestea nu generează venituri prea mari, potrivit lui Kilbourn, psiholog clinician la UC Denver.

Alți pacienți bolnavi de cancer pot să nu realizeze că există o problemă decât prea târziu. Mulți oncologi nu abordează singuri problema sănătății mintale, în parte pentru că nu au fost instruiți să vorbească despre bunăstarea emoțională și pentru că timpul este limitat în timpul vizitelor oncologice. „Ei nu se simt cu adevărat confortabil cu asta”, a spus Kilbourn. „Le este teamă de ceea ce va ieși la iveală și nu vor fi capabili să gestioneze acest lucru”.

În cazul lui Piz, sănătatea mintală nu a fost abordată cu adevărat de oncologul său până când acesta nu și-a făcut curaj să discute independent despre simptomele sale. „Cred că de multe ori sănătatea mintală poate fi considerată ca fiind treaba altcuiva”, a spus el.

Acest lucru s-ar putea schimba.

Potrivit lui Yasmin Asvat, psiholog clinician la Centrul Medical al Universității Rush din Chicago, a existat o mișcare în creștere în SUA pentru a integra sănătatea mintală în îngrijirea cancerului. Începând cu 2015, Comisia pentru cancer a Colegiului American al Chirurgilor a solicitat tuturor centrelor acreditate să examineze pacienții pentru distresul psihologic, iar într-un studiu din 2018, 85% dintre centrele de cancer au oferit servicii de sănătate mintală.

Beneficiul unei astfel de integrări este că serviciile sunt mai puțin stigmatizante și mai ușor accesibile, a spus ea, deoarece pacienții nu trebuie să coordoneze încă un alt aspect al îngrijirii lor. Asvat, de exemplu, va vedea adesea pacienți la Rush în timp ce aceștia își fac chimioterapia. În mod similar, la UNC Chapel Hill, există un centru de resurse pentru pacienți și familii în cadrul centrului de cancer, care oferă îndrumare nutrițională, un magazin de peruci, o bibliotecă cu resurse de sănătate mintală și psihiatri precum Nakamura, care văd pacienții în termen de două săptămâni de la o trimitere.

Ce pot face pacienții

În ciuda provocărilor, pacienții pot lua unele măsuri pentru a obține sprijinul de care au nevoie.

Asvat a indicat instrumentele online de autoevaluare, care sunt din ce în ce mai utilizate de pacienți. Acestea pot fi utile pentru începerea discuțiilor cu oncologii, a spus ea, adăugând că este important să se utilizeze instrumente care au fost validate clinic și să se înțeleagă că aceste rezultate nu pot înlocui un diagnostic formal.

În general, pacienții trebuie să pledeze pentru ei înșiși pentru a se asigura că sănătatea mintală face parte din discuția despre cancer, a spus Rao. Ar putea fi chiar util pentru pacienți să scrie o listă de preocupări pe care doresc să le discute și să o împărtășească cu oncologul lor, având în vedere cât de rapide pot fi aceste vizite.

Chiar dacă o trimitere la un furnizor de servicii de sănătate mintală nu este realistă, oncologii pot ajuta cât de bine pot și pot vorbi despre resursele disponibile. De exemplu, cercetările arată că acupunctura, yoga și terapia prin muzică pot ajuta la reducerea simptomelor de depresie și anxietate la pacienții cu cancer. Rao, care este, de asemenea, președintele Societății pentru Oncologie Integrativă, a declarat că intervențiile bazate pe mindfulness în special par să aibă printre cele mai bune rezultate.

Asvat a spus că grupurile de sprijin sunt, de asemenea, deosebit de populare, ajutând pacienții să se simtă conectați, apreciați și liberi să își reimagineze călătoria lor în cancer.

Aceste grupuri de sprijin pot lua multe forme.

Piz ajută la conducerea First Descents, un grup de aventură în aer liber pentru persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani care suferă de cancer sau scleroză multiplă. Participanții fac surfing, alpinism și caiac pe ape curgătoare în timpul zilei, iar seara se adună în jurul focului de tabără pentru a-și împărtăși speranțele și temerile.

„Scopul nu este să eviți să cazi în apă; scopul este să te ridici și să știi că toată lumea din această excursie te așteaptă”, a declarat Webster, care a participat la o excursie First Descents în iulie. „Să fii în preajma unor oameni care te iubesc, care te-au cunoscut cu cinci zile înainte, doar pentru că știu ce ți-a luat să ajungi aici, chiar nu există nimic asemănător.”

Alte grupuri de sprijin sunt organizate în jurul a diverse teme, de la gătit la scriere creativă. La Smith Center for Healing and the Arts din Washington, D.C., Webster participă în mod regulat la așa numitele „supper clubs”, unde învață despre nutriție și relaționează cu alți supraviețuitori în timp ce gătește pita proaspăt făcută, ravioli de dovleac și alte alimente pe bază de plante.

De asemenea, Centrul Smith găzduiește lunar ateliere de „scriere radicală”, unde participanții scriu liber și își împărtășesc lucrările într-un spațiu sigur. Webster a căutat un loc „unde să pot plânge și să mă prăbușesc”, frustrată de faptul că prietenii și familia îi spuneau cât de norocoasă este și uneori îi respingeau sentimentele. Atelierele au fost atât de semnificative pentru ea, a spus Webster, deoarece au fost „un spațiu fără prejudecăți în care mi se permite să plâng”.

„Nu te opri”

Kilbourn a recunoscut că este poate nerealist să se ceară pacienților cu cancer să umple aceste goluri, deoarece această boală le cere deja atât de mult și sănătatea mintală este în mod inerent un subiect dificil de discutat, fără a mai menționa modul în care îngrijitorii sunt adesea neglijați, deoarece se confruntă, de asemenea, cu rate ridicate de depresie și anxietate, dar de multe ori nu primesc niciun sprijin, a spus ea.

Unele dintre aceste provocări vor fi abordate cu timpul, cu o nouă generație de oncologi care intră în practică și cu cercetări emergente în toate domeniile, de la aplicații mobile care extind accesul la îngrijire la terapia psihedelică asistată care îi ajută pe cei cu cancer avansat să facă față depresiei, anxietății și stresului existențial. Există chiar și noi modele de furnizare a asistenței medicale, în care un singur psihiatru supraveghează un grup mare de pacienți, sprijinindu-se pe asistenții sociali și asistentele medicale pentru a se întâlni cu acești pacienți și pe furnizorii de îngrijire primară pentru a prescrie medicamente.

Dar nu se știe când sănătatea mintală va deveni o parte standard a îngrijirii cancerului.

„Este dificil pentru că totul este legat de bani și de aceste sisteme medicale mari, care sunt foarte greu de schimbat”, a spus Kilbourn. Cu toate acestea, grupurile de sprijin îi dau speranță, deoarece reunesc pacienți cu cancer, supraviețuitori și îngrijitori din întreaga țară, promovând reziliența și conexiunea într-un peisaj fracturat al asistenței medicale.

„Numai în grupurile de cancer întâlnești oameni care s-au vindecat acum mulți ani și care pot spune: ”Te înțeleg. Am fost acolo unde ai fost și tu. Nu te opri”.

a spus Webster. „Nicio altă persoană nu vă poate spune asta”.