Decizia privind realizarea unui nou avion de vânătoare franco-german va fi luată până la sfârșitul anului, după contre între Berlin și Paris

Cancelarul german Friedrich Merz a convenit cu președintele francez Emmanuel Macron să ia o decizie privind viitorul programului franco-german de avioane de vânătoare FCAS până la sfârșitul anului, a declarat miercuri Merz, citat de Rador. Guvernul de la Berlin învinovățește industria franceză pentru blocarea următoarei etape în dezvoltarea programului FCAS, estimat la peste 100 de miliarde de euro, prin solicitarea conducerii exclusive a proiectului, a relatat Reuters marți.

„Acest lucru nu va fi discutat în cadrul viitoarelor consultări guvernamentale de joi și vineri din sudul Franței”, a declarat cancelarul german pentru jurnaliștii de la Berlin. „Sper că vom găsi o soluție, deoarece trebuie să dezvoltăm un nou avion de vânătoare în Europa”, a adăugat el.

Compania franceză Dassault Aviation, care este responsabilă pentru partea principală a proiectului noului avion de vânătoare cu echipaj uman, a refuzat să comenteze.

Companiile Airbus și Indra sunt, de asemenea, implicate în proiectul de înlocuire a avioanelor franceze Rafale și a avioanelor germane și spaniole Eurofighter cu un avion de vânătoare de a șasea generație, începând cu 2040. Însă autoritățile de la Berlin și Paris sunt în dezacord cu privire la componența consorțiului.

Guvernul francez a transmis Germaniei că dorește o cotă de muncă de aproximativ 80% în cadrul FCAS, a declarat o sursă din industria de apărare pentru Reuters, în luna iulie. Diferendele pun în pericol lansarea celei de-a doua faze a programului, prevăzută pentru sfârșitul anului: dezvoltarea de avioane capabile să zboare, au declarat surse din domeniul apărării.

La sfârșitul lunii iulie, directorul executiv al companiei Dassault, Eric Trappier, a declarat că FCAS are nevoie de o conducere și o organizare mai clare, pe măsură ce partenerii se îndreaptă spre a doua fază și că, în practică, deciziile privind părțile cheie ale fazei actuale de proiectare trebuie aprobate împreună cu Airbus, ceea ce adaugă complexitate și contribuie la întârzieri.

Joi, președintele Macron urmează să-l primească pe cancelarul Merz la cină la reședința sa din Bregancon, pe coasta Mediteranei, miniștrii alăturându-se discuțiilor vineri, la Toulon.

Un oficial al Președinției franceze a declarat luni că discuțiile vor aborda diferendele „minore” legate de avionul de vânătoare, adăugând că există o hotărâre fermă de ambele părți pentru ca proiectul să funcționeze.