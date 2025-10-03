G4Media.ro
De luni 6 octombrie, restricţii temporare de circulaţie în centrul Capitalei pentru…

Hanul lui Manuc, lucrări Planșeul Unirii, 28 august 2025
FOTO: Hanul lui Manuc – Piața Unirii, lucrări la Planșeul Unirii, 28 august 2025 / Sursa: Alina Mihai

De luni 6 octombrie, restricţii temporare de circulaţie în centrul Capitalei pentru lucrările de la planşeul Unirii

Brigada Rutieră a Capitalei a anunţat vineri seara că, începând cu data de 6 octombrie, ora 6:00, Primăria Sectorului 4 va proceda la instituirea restricţiilor temporare de circulaţie necesare reabilitării şi consolidării planşeului de acoperire a râului Dâmboviţa din Piaţa Unirii, transmite Agerpres. 

Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se arată într-un comunicat al Brigăzii Rutiere. În acest context, Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenţie sporită şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

