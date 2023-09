De ce merită să vizitezi The Lighthouse, casa luminii și inima The Night-Art Festival?

The Lighthouse, casa The Night-Art Festival, este locul unde luminile se întâlnesc cu arta, cultura și creativitatea. Acest spațiu vibrant își deschide porțile în inima Timișoarei pentru a oferi curioșilor o experiență culturală și educațională diferită. Astăzi venim către voi cu 3 motive întemeiate pentru care merită să vizitați spațiul cât îmbracă această formă – de azi până în 12 octombrie.

FLORA – O locație cu poveste

The Lighthouse activează în premieră FLORA. Acest loc emblematic din Timișoara a fost un simbol al modernității și al inovației, reflectând spiritul tineretului timișorean din anii ’60 și ’70. Acum, FLORA strălucește din nou și aduce o nouă perspectivă asupra acestui loc. Aici, istoria se împletește cu inovația, iar arta contemporană se întâlnește cu spiritul artistic al generațiilor viitoare. Este un moment în care trecutul și viitorul se contopesc, creând un mediu în care noile idei pot prinde viață. Chiar dacă anii au trecut peste ea și acest lucru i se vede pe chip, FLORA renaște ca loc al creativității și inovației, oferind o platformă pentru expresie artistică și explorare.

THE LIGHTHOUSE – inima educațională a festivalului

Cu instalații de artă luminoasă, întâlniri cu artiști, ateliere diverse și dezbateri despre oraș, The Lighthouse se transformă într-un labirint al luminii și ideilor. Fiecare colț ascunde o poveste, iar vizitatorii, indiferent de vârstă, sunt invitați să exploreze și să se lase purtați de magia locului.

Fiind inima și sufletul demersului creativ Lights On – The Night-Art Festival, aici puteți veni dacă vreți să descoperiți mai multe despre festival, despre artiști, despre invitați, despre instalații și evenimente. Începând de sâmbătă, 30 septembrie, și până duminică, 08 octombrie, în fiecare zi de la ora 17:00, au loc prezentări ale artiștilor care au creat instalațiile din cadrul festivalului – Forumul luminii.

Mai apoi, până în 12 octombrie, spațiul găzduiește în intervalul 18-20 cursuri diverse de fotografie (inclusive unul special conceput pentru seniori, ce vizează fotografia cu telefonul mobil), expoziții foto, ateliere de dans cu costume luminate pentru copii, experimente vizând fizica luminii, spectacole de lumină și multe altele. De la ora 20.00, în spațiul de cafenea, facem loc dezbaterilor publice, iar printre temele care s-ar putea să vă capteze atenția se numără – ”Orașul și economia de noapte”, ”Orașul noaptea – cât de siguri ne simțim?”, ”Dimensiunea turistică a orașului de pe Bega”, ”Despre spiritul FLORA anilor 70”. Programul complet îl vedeți aici.

INSTALAȚIILE LUMINOASE – vedetele mult așteptate

The Lighthouse este mai mult decât un spațiu – este o experiență care te invite să descoperi lumina și arta într-un mod unic și inovator. Să luăm exemplul TAPE THAT, un colectiv de artiști din Berlin ce par a revoluționa procesul artistic cu fiecare lucrare pe care o realizează, și care vă așteaptă chiar astăzi la The Lighthouse cu o lucrare artistică realizată pe loc. Ei sunt prezenți pentru a doua oară în România, după ce au mai făcut o vizită în cadrul festivalului Lights On în Cluj-Napoca.

Dincolo de asta, până în 12 octombrie, la The Lighthouse veți putea admira și afla povestea a alte 4 lucrări care fac parte din Circuitul Instalațiilor de Lumină: Closer to you, The Nectary, Water Droplet și Împreună.

Nu putem încheia fără să menționăm expoziția impresionantă – „Future’s past,” semnată de Sven Marquardt, faimosul fotograf din Berlin. Această expoziție aduce în prim-plan o perioadă fascinantă din istoria Berlinului și este o călătorie vizuală în timp și spațiu.

Născut în 1962 în Berlinul de Est, Sven Marquardt a fost o figură iconică în lumea punk-ului, New Wave-ului și a scenei artistice emergente a anilor ’80 din Prenzlauer Berg, Berlin. După căderea Zidului Berlinului, el a ales să se dedice lumii cluburilor și a devenit cunoscut ca bouncer la celebrele cluburi Ostgut și Berghain. În această nouă lume a nopții, Marquardt a găsit o sursă inepuizabilă de inspirație.

Expoziția „Future’s past” pune în prim-plan fotografiile remarcabile realizate de Marquardt între anii 1984-1989, cunoscute sub numele de EASTSIDE. Aceste imagini, remasterizate digital de Jonas Meyer, surprind jocurile subtile de lumină și umbră, creând contururi clare și umbre dramatice. Fotografiile emană o individualitate autentică, capturând corpuri, poziții și expresii ce reprezintă eroi ai propriei vieți.

Vernisajul expoziției este programat pentru 1 Octombrie, de la ora 22:00.

Vă invităm să pășiți în această oază artistică și culturală și să vă lăsați purtați de lumina și creativitatea care transformă The Lighthouse într-un loc de neuitat. Indiferent dacă sunteți pasionați de artă, fotografie, sau doar doriți să explorați lumea nocturnă a Timișoarei, The Lighthouse este un loc pe care nu ar trebui să-l ratați în timpul The Night-Art Festival.

