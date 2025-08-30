De ce gigantul imobiliar chinez Evergrande a fost delistat de pe bursa din Hong Kong

Gigantul imobiliar chinez Evergrande, puternic îndatorat, a fost delistat de pe bursa din Hong Kong. Grupul, un simbol al crizei imobiliare din China, a fost adus în pragul falimentului, scrie BFM TV.

În momentul deschiderii bursei din Hong Kong, luni, acțiunile unei companii cândva prospere dispăruseră. Gigantul imobiliar chinez Evergrande, cândva cel mai mare dezvoltator imobiliar din țară, a fost delistat de la tranzacționare. Compania este acum înglodată în datorii, în timp ce întregul sector se străduiește să își recapete echilibrul.

Cel mai mare dezvoltator imobiliar al țării

Impulsionată de decenii de urbanizare rapidă și de creșterea nivelului de trai în China, Evergrande s-a impus rapid ca cel mai mare dezvoltator imobiliar al țării. Listată la bursa din Hong Kong în 2009, compania a ajuns la o valoare de piață maximă de peste 50 de miliarde de dolari sub conducerea fondatorului Xu Jiayin, cunoscut și sub numele de Hui Ka Yan.

Lucrurile au început să se precipite în 2020, când o înăsprire a condițiilor de creditare, menită să limiteze împrumuturile excesive în sectorul imobiliar, l-a adus în pragul falimentului. În anii următori, a existat o luptă la nivelul întregii industrii pentru finalizarea proiectelor de construcții, în timp ce acțiunile au scăzut vertiginos și fluxul de numerar a fost sufocat. Grupul a intrat în incapacitate de plată în 2021, iar un ordin de lichidare a fost emis împotriva sa în 2024. Acesta a devenit astfel un simbol al crizei de pe piața imobiliară chineză.

O radiere tardivă

În august, Comitetul de listare al Bursei din Hong Kong a decis să retragă de la tranzacționare acțiunile Evergrande după ce compania nu a respectat termenul limită din iulie pentru reluarea operațiunilor, conform unui document depus la bursă. „Delistarea Evergrande a fost absolut inevitabilă”, a declarat Dan Wang, director pentru China la Eurasia Group. Valoarea de piață a companiei dispăruse aproape complet, iar o declarație a lichidatorilor săi de la începutul acestei luni spunea că datoria sa a ajuns la 45 de miliarde de dolari.

„Partea surprinzătoare este, de fapt, cât de târziu este (decisă această radiere)”, a declarat Dan Wang, menționând că prima incapacitate de plată a Evergrande a avut loc în urmă cu aproape patru ani.

„Acum, așteptările și consensul… sunt că piața imobiliară chineză nu a atins încă nivelul minim”, a subliniat Dan Wang, în opinia căruia aceasta „nu va reveni niciodată la nivelul său istoric”.

Pierderea încrederii în rândul consumatorilor chinezi

Prăbușirea pieței imobiliare chineze – mult timp un motor-cheie al creșterii naționale – a avut un impact grav asupra economiei țării. Datoria persistentă a Evergrande și a colegilor săi din industrie, inclusiv Country Garden, Vanke și Kaisa, a avut, de asemenea, un impact sever asupra încrederii consumatorilor, descurajând mulți potențiali cumpărători să facă achiziții.

„Este dificil să ne așteptăm ca consumatorii să cheltuiască fără teamă dacă principalul lor activ continuă să piardă valoare în fiecare lună”, a scris Lynn Song, economist șef pentru China la ING, într-o notă.

„Găsirea unui motor de creștere alternativ”

China vizează o creștere de aproximativ 5% în acest an, un obiectiv considerat ambițios de mulți economiști. Tarifele usturătoare impuse de președintele american Donald Trump, înainte de a le suspenda pentru a permite continuarea negocierilor, adaugă un nou nivel de incertitudine.

În ultimii ani, președintele chinez Xi Jinping a subliniat în mod frecvent necesitatea ca țara să obțină independența tehnologică în anumite sectoare strategice, inclusiv cipurile de calculator și inteligența artificială. Liderii chinezi consideră că această evoluție este esențială pentru garantarea securității economice și naționale, având în vedere dificultățile din ce în ce mai mari din sectorul imobiliar și comercial.

Prăbușirea Evergrande poate servi ca o „lecție bună” pentru factorii de decizie politică și jucătorii de pe piață cu privire la „natura schimbătoare a economiei chineze”, a declarat Dan Wang de la Eurasia Group. „Acum este timpul să găsim un motor de creștere alternativ”, a adăugat el.

„Dacă ne-am baza în continuare pe locuințe, ar fi o greșeală”, a spus el.