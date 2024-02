De ce a fost declarată starea de alertă epidemiologică din cauza gripei / Numărul de infecții respiratorii s-a dublat în trei săptămâni, iar decesele s-au triplat – GRAFIC

Ministerul Sănătății a declarat, joi, stare de alertă epidemiologică din cauza gripei. Decizia a fost luată după ce, în ultimele trei săptămâni, numărul infecțiilor respiratorii înregistrate săptămânal s-a dublat la finalul lunii inuarie, față de începutul anului, iar numărul deceselor s-a triplat, potrivit informațiilor publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

În plus, numărul săptămânal de îmbolnăviri se situează cu peste 25% față de media din aceeași perioadă din anii 2016-2023 și cu peste 35% față de cazurile din perioada similară a anului trecut.

Starea de alertă epidemiologică înseamnă de fapt epidemie de gripă. Chiar ministrul Sănătății a explicat acest lucru în urmă cu un an, când de asemenea a fost declarată stare de alertă epidemiologică din cauza gripei. „Situaţia aceasta de alertă epidemiologică datorată gripei este similară cu declararea epidemiei în urmă cu patru ani, nu e niciun fel de diferenţă. Avem măsuri clare pentru spitale, iar managerii spitalelor trebuie să aplice acele măsuri în ceea ce priveşte utilizarea echipamentului de protecţie, inclusiv mască atât pentru personalul medical, cât şi pentru cei care vin în contact cu pacienţii, (…) să asigure stocuri de materiale sanitare, de dezinfectanţi, de medicaţie antivirală. Dar în rest, pentru populaţie, pentru angajatori, pentru unităţile de învăţământ, sunt recomandări. Totdeauna a fost exact aceeaşi situaţie. Problema a fost că în 2020 a apărut o lege generată de pandemie, legea 136/2020, care, dacă am declara epidemie, ar impune anumite măsuri obligatorii cum ar putea să fie carantina sau izolarea”, afirma Alexandru Rafila.

Dacă în prima săptămână din ianuarie 2024 erau confirmate 72.734 de cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), în săptămâna 22 – 28 ianuarie s-a ajuns la 133.057 de cazuri de infecții respiratorii, cu 35.8% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (98.011) și cu 7.7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (123.464). Variația în plus față de media calculată de 104.971 a cazurilor din ultimelor sezoane (2016-2023, fără sezoanele pandemice) a fost de 26.8%.

De la debutul actualului sezon gripal și până în 7 ianuarie 2024 au fost înregistrate 16 decese din cauza gripei. Numărul acestora a crescut rapid, până la 51 de decese în total la 28 ianuarie.

Cele 51 decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă:

2 la 0-4 ani

4 la 15-49 ani

13 la 50-64 ani

32 la ≥65 ani

Context. Săptămâna 22.01.2024 – 28.01.2024 (S04/2024) a fost a treia săptamână consecutivă în

care incidența infecțiilor respiratorii a depășit nivelul mediu calculat pentru ultimele sezoane. Având în vedere succesiunea a trei săptămâni care au evoluat cu o intensitate înaltă a activității gripale și cu o răspândire geografică extinsă a circulației virusurilor gripale la nivelul întregii țări, putem vorbi de o situație de alertă epidemiologică, notează CNSCBT.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat joi că s-a luat decizia declarării stării de alertă epidemiologică în urma înregistrării, timp de trei săptămâni consecutiv, a numărului mare de infecţii respiratorii.

El a subliniat că nu sunt instituite niciun fel de restricţii.

„Vreau să spun un lucru care să fie extrem de clar de la început pentru toată lumea: nu se instituie niciun fel de restricţii. Nu aş vrea să aud tot felul de speculaţii că introducem restricţii pentru populaţie. Nu are niciun fel de legătură. Are legătură cu pregătirea sistemului de sănătate pentru un număr mai mare de infecţii respiratorii încât să putem să asigurăm toate resursele necesare. Am încheiat de curând împreună cu doamna secretar de stat Adriana Pistol şi doamna director general Amalia Şerban o teleconferinţă cu directorii direcţiilor de sănătate publică pentru a putea să ne coordonăm activitatea în această perioadă şi să asigurăm resursele necesare pentru controlul acestei situaţii”, a explicat Alexandru Rafila, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, această situaţie va mai dura până la sfârşitul lunii februarie.

Până la data de 28.01.2024 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.065.284 persoane vaccinate antigripal, din care 1.040.951 din grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat.