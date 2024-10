David Popovici anunţă că a fost depăşită suma pe care şi-a propus să o strângă pentru construirea unei case pentru 11 copii cu dizabilităţi

Campionul olimpic David Popovici a anunţat că a fost depăşită suma pe care şi-a propus să o strângă pentru construira unei case pentru 11 copii cu dizabilităţi. El a anunţat că s-a strâns suma de 123.727 de euro, din 5905 de donaţii, transmite News.ro.

“Vă mulţumesc pentru generozitate, cu adevărat sunteţi mulţi alături de mine şi de copii!. Chiar dacă am depăşit suma pe care mi-am propus să o strâng, fiecare donaţie în plus mai pune o cărămidă la casa lor, iar în tragerea la sorţi pentru echipamentul meu de premiere vor intra toate donaţiile făcute până la finalul zilei de 9 octombrie. Haideţi aşadar să fim şi mai mulţi – şi buni, pentru un Bine mai mare!“, a scris sportivul pe Facebook.

Joi, campionul olimpic anunţase că a decis să contribuie la construirea unei case pentru 11 copii cu dizabilităţi: Raluca, Horaţiu, Cosmin, Aura, Marcu, Vlad, Cezar, Alecu, Sara, Corina şi Adela.

“Mai sunt 7 zile în care puteţi face o donaţie de minim 50 de lei pe ambasadorpentruacasa.ro/david şi intraţi automat în tragerea la sorţi pentru echipamentul pe care l-am purtat pe podium, la JO de la Paris, anul acesta. Voi fi onorat să îl ofer chiar eu, câştigătorului. Alături de Amalia Enache, Mihai Morar, Marius Manole, Alexandru Tomescu şi Hope and Homes for Children Romania am decis să punem fundaţia şi să ridicăm acoperişul unei case pentru Raluca, Horaţiu, Cosmin, Aura, Marcu, Vlad, Cezar, Alecu, Sara, Corina şi Adela”, notase Popovici pe Facebook.