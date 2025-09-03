Date incorecte legate de posturile ocupate la primăria Bistrița / Primarul orașului spune că numărul celor care ar putea să îşi piardă locul de muncă ar fi, de fapt, triplu



Primarul municipiului Bistriţa, Gabriel Lazany, a declarat miercuri, pentru Agerpres, că numărul de posturi pentru postimplementarea proiectelor europene luat în calcul de Guvern la analiza posibilelor reduceri din administraţia locală este mai mare decât cel real, astfel că numărul celor care ar putea să îşi piardă locul de muncă ar fi, în fapt, triplu, transmite Agerpres.

„Eu am transmis datele corecte, dar ei au prelucrat date pe care le-au preluat de la prefecturi. Diferenţa este la posturile create pe proiecte, unde prefectura a raportat 83, câte avem în total aprobate pe municipiu, dar asta includea şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Centrul cultural municipal, care nu sunt luate în calcul la restructurare. Pe raportarea corectă, care se referă strict la aparatul primarului, numărul de posturi pe proiecte este de 16, deci numărul de persoane care urmează să fie disponibilizate se majorează cu diferenţa de 67”, a explicat edilul.

În varianta de reducere a posturilor cu 40% publicată pe site-ul Guvernului, Primăria municipiului Bistriţa ar fi trebuit să îşi reducă numărul de angajaţi cu 27 de persoane.

Noile calcule ar face ca numărul persoanelor disponibilizate să crească la 94, un număr considerat mare de Gabriel Lazany. Acesta pregătise o organigramă ce ţinea cont de faptul că, de la preluarea mandatului de primar, în octombrie anul trecut, numărul angajaţilor scăzuse cu aproximativ 100, prin pensionări, transferuri şi renunţarea la ansamblul folcloric profesionist din cadrul Centrului cultural municipal.

„Nu am luat în calcul o disponibilizare aşa de mare în noua organigramă, de-aia am oprit (demersul – n.r.), ca să mă adaptez noilor cerinţe. Sigur că este mult, sunt 94 de oameni. Eu deja mi-am făcut planurile. Faţă de ce am preluat eu, suntem cu vreo 100 mai puţini, numai prin reducerile de la Centrul cultural şi pensionări, plus care au mai fost care s-au transferat, au plecat şi nu am luat alţii în loc”, a afirmat Lazany.

La polul opus se află Primăria oraşului Beclean, care funcţionează în prezent cu 110 oameni, dar ar mai putea angaja încă 71, potrivit calculelor guvernamentale făcute la o reducere cu 40% a posturilor.

Primarul din Beclean, Nicolae Moldovan, a declarat pentru Agerpres că a preferat să lucreze cu mai puţini oameni, dar să investească în formarea şi perfecţionarea lor profesională, iar banii economisiţi să îi aloce cofinanţărilor cu fonduri europene.

„A fost una dintre strategiile locale, dacă putem să le spunem aşa, în care să alegem oamenii cei mai buni profesional sau oamenii să fie trimişi la cursuri, la perfecţionări, astfel încât un om foarte bine pregătit să poată suplini sau să poată duce toate problemele cu care se confruntă un anumit compartiment. Mai mult decât atât, s-a văzut în timp economia care se face, economie care s-a transferat în susţinerea cofinanţărilor proiectelor. Pentru asta avem şi cele mai multe proiecte la numărul de locuitori. Eu zic că o astfel de strategie poate să aducă, în timp, performanţa unei administraţii”, a opinat Moldovan.

Întrebat dacă nu ar suplimenta, totuşi, personalul, dacă s-ar debloca angajările în sectorul bugetar, edilul din Beclean a spus că, la această dată, nu consideră că ar fi nevoie de mai mulţi angajaţi în primărie.