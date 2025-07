Daniel Zamfir (PSD), mesaj către colegii din coaliţie: Nu va jucaţi cu focul! Încetaţi să propagaţi ideea că PSD este vinovat pentru deficitul actual! PSD ori va fi tratat cu respect în această alianţă, ori nu va mai fi deloc!

Senatorul PSD Daniel Zamfir transmite, miercuri, un mesaj către colegii din coaliţie, în timpul negocierilor pentru finalizarea pachetului de măsuri de tăiere a cheltuielilor, în care le cere să nu se joace cu focul şi să înceteze să mai propage ideea că PSD este vinovat pentru deficitul actual, el arătând că PSD ori va fi tratat cu respect în această alianţă, ori nu va mai fi deloc, transmite News.ro.

”Stimati parteneri de coaliţie, nu vă jucaţi cu focul! Încetaţi să propagaţi ideea că PSD este vinovat pentru deficitul actual! În primul rand, în ultimii şase ani, PSD a avut premier doar 20 luni. Restul a aparţinut PNL, iar deciziile au fost luate împreună şi cu UDMR. Mai mult, când am intrat la guvernare, am găsit fix acelaşi deficit. Cu toate astea, nu ne-am apucat să ne văicărim public de ce nenorocire a lasat guvernarea PNL-USR!”, spune Daniel Zamfir într-o postare pe Facebook, adăugând că ”nu au făcut ca Petrov în 2009 şi pare că se repetă istoria cu Bolojan acum, să tăiem tot”.

Senatorul PSD afirmă că, din contră, PSD a crescut veniturile tuturor, a stimulat masiv economia, a investit masiv in infrastructură iar nivelul de trai al românilor a crescut, ajungând la nivelul polonezilor, peste Ungaria, Grecia, Estonia, Bulgaria iar PIB-ul României a crescut cu 50% fără să fie nevoie să taie otova. ”Si da, am facut deficit şi ne-am dezvoltat, aşa cum au facut toate ţările din Europa occidentală. Nu regretăm deloc că am investit masiv in infrastructură, nici că am făcut dreptate pensionarilor care primesc acum pensia pe baza contribuţiei de a lungul vieţii în câmpul muncii, nici că am majorat salariile profesorilor, cadrelor medicale şi a tuturor categoriilor defavorizate. Trebuie făcută curăţenie în Consiliile de administraţie, în zona sporurilor aberante, a salariilor şi bonusurilor unor instituţii care sunt stat in stat? Categoric, da! Dar să o facem împreună, cu răspundere şi discernamant!”, mai spune Zamfir. ”Aşadar, nu va jucaţi cu focul cu noi! PSD ori va fi tratat cu respect în această alianţă, ori nu va mai fi deloc!”, subliniază Daniel Zamfir.