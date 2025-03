Daniel David: Performanţa la nivel de liceu nu arată bine / Intră tineri cu inteligenţă şi creativitate similare celor pe care le vedem şi în alte ţări vestice, nu ies oameni la fel de performanţi / Modelele pe care le avem nu mai sunt adecvate

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, marţi, că performanţa la nivel de liceu nu arată bine deoarece intră tineri inteligenţi şi cu creativitate similară celor din alte ţări vestive, dar nu ies oameni la fel de performanţi. El a explicat că acest lucru se întâmplă deoarece modelele pe care le avem în învăţământul liceal nu mai sunt adecvate şi trebuie schimbate, iar de aici a apărut ideea propunerilor pentru noile planuri cadru de la liceu, transmite News.ro.

Daniel David a declarat, marţi, în cadrul unei dezbateri publice privind proiectele de planuri-cadru pentru învăţământul liceal că a început acest demers sub o oarecare presiune.

”Este o presiune legală. Noua lege regândeşte bacalaureatul, trebuie să regândim disciplinele şi legătura cu bacalaureatul. Este o presiune curriculară. Ar trebuit să facem acest lucru din 2021, ca generaţia de la gimnaziu, care a intrat pe noile planuri-cadru în 2017, să intre într-o logică similară, oarecum şi la nivel de liceu. Este o presiune legată de încărcarea pe care o punem pe umerii copiilor noştri. Şi este o presiune care vine din performanţa sistemului, vrând nevrând la orice dată ne uităm, PISA sau alte rezultate internaţionale, performanţa la nivel de liceu nu arată bine. Intră tineri inteligenţi creativi, cu inteligenţă şi creativitate similare celor pe care le vedem şi în alte ţări vestice, nu ies oameni la fel de performanţi. Asta mie îmi spune că modelele pe care le avem în zona învăţământului liceal în acest moment nu mai sunt adecvate. Trebuie să le schimbăm”, a afirmat ministrul Educaţiei.

Daniel David a explicat că primele zile după ce a pus în dezbatere publică proiectele de planuri-cadru a primit ori critici foarte dure, ori aplauze.

”În primele zile nu am primit decât atitudini de-astea aşa bipolare. Ori critici foarte dure, ori aplauze. Sigur venite din zone diferite. N-are sens acum să mai insist ca să nu antagonizez zonele respective. După primele zile, oamenii au înţeles că totuşi noi suntem serioşi, că avem o perioadă de dezbatere, de consultare, că nu sunt impresionat de critici, nici de laude, că nu mă ajută nici laudele. Ssuntem deschişi spre analize serioase, astfel încât am început să trecem dincolo de formula nu se poate şi că nu trebuie schimbat sau discutăm pe număr de ore, am ajuns la formula în care regândim modelele în care diverse discipline doresc să se proiecteze în secolul XXI la nivelul învăţământului liceal”, a explicat Daniel David.

El a precizat că după intrarea în vigoare a planurilor cadru ministrul Educaţiei nu mai stabileşte numărul de ore şi obligativitatea acestora în toată ţara.

”Un element cheie, fundamental, este legat de descentralizare astfel încât nu mai este ministrul cel care stabileşte din cabinet, prin ordinul de ministru numărul de ore şi obligativitatea orelor din Bucureşti până în vârful Munţilor Aposeni. Un număr zic eu, destul de important de ore, 15% în medie a fost descentralizat spre decizia elevilor. Şcoala oferă, elevii vor alege, şi există iarăşi un procent destul de important din curriculum de specialitate care este flexibil şi unde decizia va veni la nivelul şcolii”, a mai afirmat Daniel David.

El a pus întrebarea dacă nu este prea multă descentralizare pentru nivelul la care ne aflăm în acest moment.

”Acum întrebarea este asta. Este această descentralizare prea tare pentru nivelul la care noi suntem în acest moment? Este prea multă descentralizare? Vor putea alege elevii împreună cu părinţii? Vor alege calea uşoară? Recentralizăm unele lucruri? Cât le recentralizăm astfel încât totuşi să mergem pe un sistem modern în care ţintim în final educaţie personalizată astfel încât şcoli cu acelaşi profil să poată să îşi personalizeze totuşi profilul. Acelaşi profil de matematică-informatică poate accentua componenta de matematică, alt profil de matematică-informatică să-şi accentueze componenta de informatică. Astea sunt discuţiile pe care trebuie să le avem şi să ne amintim totdeauna ce vrem, care este scopul”, a mai transmis ministrul Educaţiei.

El a menţionat că doreşte ca tinerii să iasă din liceu buni specialişti, cu nivelul de calificare trei-patru, buni cetăţeni, mulţumiţi de propria viaţă, adică echilibraţi psihologic.

Daniel David consideră că pentru realizarea acestui lucru este nevoie de un echilibru între patru componente.

”Civilizaţia noastră s-a fondat pe cei doi piloni: ştiinţă şi religie, şi ambii piloni sunt acolo. După aceea ai componenta de cultură naţională. Şi aţi văzut dezbaterele publice pe care le-am avut, inclusiv cu preşedintele Academiei când i-am spus foarte clar, sunt ore şi putem da ore pentru elemente de cultură naţională, în condiţiile în care văd cultură naţională. Noi nu avem geografia României, nu avem istoria României de 20 de ani. Haideţi să regândim istoria, să regândim geografia, să readucem gramatica la liceu fiindcă copiii noştri nu mai vorbesc corect limba română. Şi atunci da, dăm ore pentru elemente de cultură naţională, dar să regândim modelul, nu pe modelul vechi. Şi a patra componentă acele discipline care ne pregătesc pentru viaţă. Şi aţi văzut acolo consiliere şi orientare, toţi ne plângem de consumul de droguri, ne plângem de comportament alimentar nesănătos, sex neprotejat, agresivitate. Am venit cu propuneri noi legate de stil de viaţă sănătos”, a mai declarat Daniel David.