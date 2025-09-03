Daniel David: Eu cred că nu există pericolul înghețării anului școlar, pentru că măsurile au fost luate ca să salvăm sistemul de educație sub aspectul salariilor și burselor
Ministrul Educației și Cercetării respinge ideea că asupra anului școlar care va începe pentru elevi luni, 8 septembrie 2025, planează pericolul înghețării din cauza protestelor profesorilor nemulțumiți de măsurile de austeritate luate pe educație de Guvernul Bolojan. „Eu cred că nu există [pericolul înghețării anului școlar 2025-2026 – N.Red.], nu ar trebui să existe, pentru că măsurile au fost luate ca să salvăm sistemul de educație sub aspectul salariilor și burselor, nu împotriva școlilor și profesorilor”, a declarat Daniel David, la Digi 24.
„Sunt măsuri de salvare. Bursele și salariile sunt asigurate până la finalul anului”, a precizat ministrul Daniel David.
Oficialul a afirmat la Digi 24 că „salariul pe care îl primește un cadru didactic acoperă 8 ore pe zi. Norma de lucru este de 8 ore. Are activități de predare, de pregătire pentru predare și activități birocratic-administrative. Prin aducerea celor 2 ore în plus pe săptămână, nu am mărit numărul de ore de lucru, sunt tot 8 ore, doar că poate nu mai faci atâta activitate birocratică, ci de predare”.
„Salariul nu este afectat. Celelalte sporuri au fost afectate, așa cum au fost afectate toate segmentele sociale”, a continuat Daniel David.
