Daniel David: Eu cred că nu există pericolul înghețării anului școlar, pentru că măsurile au fost luate ca să salvăm sistemul de educație sub aspectul salariilor și burselor

Ministrul Educației și Cercetării respinge ideea că asupra anului școlar care va începe pentru elevi luni, 8 septembrie 2025, planează pericolul înghețării din cauza protestelor profesorilor nemulțumiți de măsurile de austeritate luate pe educație de Guvernul Bolojan. „Eu cred că nu există [pericolul înghețării anului școlar 2025-2026 – N.Red.], nu ar trebui să existe, pentru că măsurile au fost luate ca să salvăm sistemul de educație sub aspectul salariilor și burselor, nu împotriva școlilor și profesorilor”, a declarat Daniel David, la Digi 24.

„Sunt măsuri de salvare. Bursele și salariile sunt asigurate până la finalul anului”, a precizat ministrul Daniel David.