Danemarca şi alte patru state din NATO desfăşoară exerciţii militare în Groenlanda

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Groenlanda, teritoriu autonom danez, găzduieşte începând de marţi manevre militare la care participă Danemarca şi alte patru state membre ale NATO (Franţa, Norvegia, Suedia şi Germania), cu obiectivul de a consolida pregătirea operativă a forţelor armate în această insulă arctică, relatează agenţia EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Manevrele militare, care vor dura până pe 19 septembrie şi se desfăşoară în coordonare cu guvernul local din Groenlanda, au loc în contextul „creşterii preocupării faţă de situaţia de securitate în regiunea arctică”, potrivit unui comunicat al Ministerului danez al Apărării.

Circa 550 de soldaţi participă la aceste exerciţii, la care Danemarca ia parte cu o fregată, două elicoptere şi două avioane de vânătoare F-16, Franţa cu o navă, un avion de realimentare în zbor şi infanterie cu drone, Norvegia şi Suedia cu efective ale Gărzii Naţionale, iar Germania cu observatori.

Manevrele militare vor consta în exerciţii pentru situaţii de abordaj, protejare a infrastructurilor critice, desfăşurarea de drone şi operaţiuni de salvare.

Forţele armate daneze şi din alte ţări ale NATO au desfăşurat în ultimele luni mai multe activităţi militare în Groenlanda şi în jurul acestei insule, unde Danemarca şi-a sporit prezenţa militară, transmite Agerpres.

Guvernul danez a anunţat în ianuarie că va aloca aproximativ două miliarde de euro pentru achiziţionarea a trei noi nave de luptă şi a două drone cu rază lungă de acţiune, precum şi pentru consolidarea capacităţii sateliţilor săi în scop militar defensiv în regiunea arctică.

Groenlanda se află în centrul atenţiei de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, preşedintele american manifestându-şi dorinţa ca SUA să o anexeze, el sugerând cumpărarea acestei insule, dar într-o declaraţie nu a exclus nici posibilitatea de a recurge la forţa militară.

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu semi-suveran. Din 2009, când a primit o largă autonomie, Groenlanda are dreptul să-şi declare independenţa faţă de Danemarca, dar nu a făcut niciodată acest pas. Această insulă vastă, dar care numără doar aproximativ 56.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit şi este finanţată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an, echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, deşi dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol şi gaze naturale.

Cu baza sa aeriană Pituffik, insula este importantă din punct de vedere strategic pentru SUA şi pentru sistemul american de avertizare timpurie a rachetelor balistice, întrucât ruta cea mai scurtă dintre Europa şi America de Nord trece prin această insulă.