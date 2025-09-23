Dan Barna: Dialogul structural al Comisiei cu Parlamentul European legat de o eventuală tăiere a fondurilor UE pentru România începe pe 3 noiembrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Dialogul structural al Comisiei Europene cu Parlamentul European legat de eventuala tăiere a fondurilor UE pentru România va începe pe 3 noiembrie, a anunţat marţi eurodeputatul USR Dan Barna, care a catalogat acest proces drept unul „foarte important”, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dan Barna a făcut anunţul în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români la Bruxelles, precizând că la dialogul structural vor participa membri din Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), în care este membru supleant, din Comisia pentru dezvoltare (DEVE) şi din Comisia pentru bugete (BUDG).

„Practic, Comisia analizează măsurile pachetelor propuse de Guvernul României şi în ce grad acestea permit continuarea mecanismelor de finanţare şi alocare de fonduri aşa cum sunt ele prevăzute sau sunt necesare ajustări. Este o ocazie, în cadrul acestui dialog structural, ca noi, europarlamentarii români prezenţi aici în Parlamentul European, să sprijinim cât mai mult poziţia României pentru a nu ajunge în situaţia de tăiere de fonduri. Asta se va întâmpla pe parcursul lunii noiembrie, e un proces foarte important”, a declarat Barna, care este vicepreşedinte al grupului Renew din PE.

El a ţinut să precizeze că „poziţia Parlamentului nu este obligatorie şi decizia finală va aparţine Comisiei Europene”, dar că, în cadrul acestui dialog structural, există „oportunitatea ca punctele de vedere ale Parlamentului, care înseamnă de fapt punctele de vedere ale europarlamentarilor şi ale europarlamentarilor români, să ajungă în argumentaţia pe care Comisia o va lua în calcul pentru decizia finală în ceea ce priveşte aceste fonduri”.

„Comisia va prezenta punctele de vedere, Parlamentul va putea să răspundă, avem mecanismul deblocat”, a afirmat Barna.

El a refuzat să facă o legătură directă între evaluarea din octombrie din şedinţa Consiliului ECOFIN privind corectarea deficitului şi derularea acestei proceduri de dialog structural.

„Acest dialog structural e o parte din procesul pe care Comisia îşi va baza decizia. Nu este ‘legally binding’ (constrângător din punct de vedere legal) să spunem, nu. Ceea ce va rezulta din acest dialog structural nu va obliga Comisia în niciun fel dar, evident, ştiind modalitatea de funcţionare mai degrabă consensuală a deciziilor la Bruxelles, între instituţii, este un element important şi un lucru foarte bun că avem măcar această proiecţie de calendar”, a declarat eurodeputatul USR.

El şi-a exprimat speranţa ca România să nu ajungă în situaţia de a nu mai avea acces la fondurile UE alocate. „Avem această platformă prin care putem contribui şi argumenta aceste măsuri care sunt luate în momentul de faţă de guvern. Sper să răspundă aşteptărilor şi exigenţelor pe care, evident, Comisia le va ridica legate de proiecţia reducerii deficitului, pentru că toată miza e legată de acest lucru”, a mai spus Barna.

Eurodeputatul USR Vasile Voiculescu a afirmat la rândul său că executivul UE „acţionează târziu” în această chestiune, iar USR „a atenţionat asupra problemelor de deficit bugetar în urmă cu 2 sau 3 ani”.

El a mai spus că actuala Comisie Europeană şi fosta comisie în special „ar fi trebuit să aibă o poziţie mai articulată faţă de Guvernul României, din timp”.

„Experienţa de fapt pe care o trăim acum cu toţii ne arată că scuza alegerilor poate să-ţi degradeze atât de tare o situaţie economică, încât să ajungi la măsurile pe care trebuie să le ia astăzi guvernul de la Bucureşti”, a spus şi Dan Barna.