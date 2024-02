Curtea Supremă din Columbia, “asediată” de susținătorii președintelui Petro, poliția a intervenit cu gaze lacrimogene

Curtea Supremă din Columbia a denunțat joi „blocarea violentă și ilegală” a sediului său din Bogota, la sfârșitul unei zile de manifestații ale susținătorilor președintelui Gustavo Petro pentru a cere ca instanța să aleagă un nou procuror general, transmite agenția AFP.

Câteva mii de susținători ai președintelui Petro au mărșăluit joi în mai multe orașe mari pentru a cere numirea imediată de către Curtea Supremă a unui nou procuror general și încetarea mandatului actualului procuror, pe care liderul de stânga îl acuză că încearcă să îl răstoarne de la putere.

La Bogota, sute de sindicaliști, membri ai organizațiilor studențești și activiști ai partidelor de stânga s-au adunat la apelul șefului statului, în ziua în care cei 23 de judecători ai Curții votau pentru a găsi un succesor al procurorului Francisco Barbosa.

După-amiază, în centrul istoric al capitalei, un grup de manifestanți, în majoritate indigeni, a blocat intrările la Tribunal, în fața Palatului de Justiție, după ce a încercat pentru scurt timp să intre în clădire.

Acțiunea a fost denunțată drept o „blocadă violentă și ilegală” de către președintele Curții, Gerson Chaverra, care a fost blocat în incintă împreună cu alți judecători.

„Curtea Supremă de Justiție respinge categoric asediul din ultimele ore (…), este inacceptabil să asediezi judecătorii”, a declarat el presei. „Pe lângă faptul că afectează grav dreptul la libera circulație, (demonstrația) pune în pericol viața și integritatea fizică a judecătorilor, angajaților, jurnaliștilor și a altor ocupanți ai principalei clădiri judiciare a țării”, a denunțat Chaverra.

În jurul orei 15:00 (20:00 GMT), șeful poliției, generalul William Salmaca, a mers în clădire pentru a se întâlni cu magistrații. „Nu am primit niciun raport privind violențe sau manifestări excesive de insecuritate”, a declarat el jurnaliștilor înainte de a intra în Palat.

Folosind gaze lacrimogene, poliția a intervenit în cele din urmă în jurul orei locale 17:00 (22:00 GMT) pentru a-i dispersa pe manifestanți, care au ripostat aruncând cu pietre.

