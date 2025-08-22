G4Media.ro
Curtea Supremă a SUA autorizează tăierile de miliarde de dolari ale administrației Trump ce vizează fondurile alocate cercetării medicale legate de diversitate

Curtea Supremă a Statelor Unite, majoritar conservatoare, a autorizat – cu cinci voturi la patru – administraţia Trump să desfiinţeze fonduri în valoare de milioane de dolari destinate cercetării medicale în iniţiative în favoarea diversităţii, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Un judecător federal din Massachusetts (nord-est) a blocat în iunie tăierea subvenţiilor acordate National Institutes of Health (NIH) – organisme care supervizează cercetarea medicală în Statele Unite -, apreciind că acestea constituie o discriminare rasială şi un prejudiciu adus lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor.

Administraţia lui Donald Trump a anunţat că desfiinţează finanţări în valoare de 800 de milioane de dolari destinate cercetării în cadrul NIH, în campania sa împotriva politicilor diversităţii, echităţii şi incliuderii (DEI).

O Curte Supremă divizată a autorizat cu cinci voturi la patru implementarea acestor tărieri bugetare, însă recursuri judiciare continuă să aibă loc la tribunale inferioare.

Subvenţiile ţintite în favoarea diversităţii reprezintă doar o fracţiune dintre cele peste zece miliarde de dolari consacrate cercetării şi contractelor NIH care care au fost anulate de la revenirea lui Donald Trump la putere, în ianuarie.

Între alte proeicte ţintite se află studii cu privire la efectele încălzirii globale asupra sănătăţii, asupra maladiei Alzheimer şi cancerului.

Donald Trump a lanssat, după ce s-a reinstalat la Casa Albă, la 20 ianuarie, o refacere profundă a peisajului ştiinţific al Statelor Unite – o ţară-far în cercetarea medicală -, prin eliminarea unor finanţări în valoare de miliarde de dolari, prin atacarea directă a universităţilor şi prin concedieri masive ale oamenilor de ştiinţă din organisme federale.

