Curtea Penală Internațională îl acuză pe Rodrigo Duterte de crime împotriva umanității

Fostul președinte filipinez Rodrigo Duterte a fost acuzat de crime împotriva umanității de către Curtea Penală Internațională (ICC), anunță BBC.

Bărbatul în vârstă de 80 de ani este acuzat de răspundere penală pentru zeci de crime care ar fi avut loc în cadrul așa-numitul „război împotriva drogurilor”, în timpul căruia mii de mici traficanți de droguri, consumatori și alte persoane au fost uciși fără proces.

Actul de acuzare al CPI datează din iulie, dar a fost făcut public abia luni.

Procurorul adjunct al CPI, Mame Mandiaye Niang, a declarat că Duterte a fost „coautor indirect” al crimelor, care, potrivit curții, au fost comise de alte persoane, inclusiv de poliție.

Prima acuzație adusă împotriva lui Duterte se referă la presupusa sa implicare în uciderea a 19 persoane în orașul Davao între 2013 și 2016, în perioada în care era primar al orașului.

Celelalte două acuzații se referă la perioada în care a fost președinte al Filipinelor, între 2016 și 2022, și a lansat așa-numitul război împotriva drogurilor.

A doua acuzație se referă la uciderea a 14 „ținte de mare valoare” din întreaga țară, iar a treia se referă la uciderea și tentativa de ucidere a 45 de persoane în cadrul operațiunilor de curățare a satelor.

Procurorii au menționat modul în care Duterte și presupușii săi complici „au împărtășit un plan sau un acord comun pentru a „neutraliza” presupușii infractori din Filipine (inclusiv cei percepuți sau suspectați de a fi asociați cu consumul, vânzarea sau producția de droguri) prin crime violente, inclusiv omor”.

El nu și-a cerut scuze pentru represiunea brutală împotriva drogurilor, care a dus la uciderea a peste 6.000 de persoane – deși activiștii consideră că cifra reală ar putea ajunge la zeci de mii.

Duterte a declarat că a luat măsuri dure împotriva traficanților de droguri pentru a scăpa țara de criminalitatea stradală.

Rodrigo Duterte este primul fost șef de stat asiatic care a fost pus sub acuzare de CPI și primul suspect care a fost transportat la Haga, în Olanda, unde se află sediul curții, în ultimii trei ani. El se află în arest acolo din martie.

Avocatul său a declarat că Duterte nu poate fi judecat din cauza stării sale precare de sănătate.

În mai, fostul președinte a fost ales din nou primar al orașului Davao, în ciuda faptului că se află în închisoare. Fiul său, Sebastian (care ocupa funcția de primar din 2022), a continuat să exercite funcția de primar interimar în locul tatălui său.

Susținătorii lui Duterte au afirmat că CPI este utilizat ca instrument politic de către actualul președinte al țării, Ferdinand Marcos, care s-a certat public cu puternica familie Duterte.

CPI nu are efectiv puterea de a aresta persoane fără cooperarea țărilor în care se află acestea, cooperare care este de cele mai multe ori refuzată – iar Marcos respinsese anterior ideea cooperării cu CPI.