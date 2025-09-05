SUA sancţionează trei ONG-uri palestiniene acuzate că sunt apropiate de Curtea Penală Internaţională

Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a trei ONG-uri palestiniene acuzate că lucrează cu Curtea Penală Internaţională (CPI), care a emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, conform Departamentului de Stat, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

ONG-urile Al-Haq, Al Mezan şi Centrul Palestinian pentru Drepturile Omului „s-au implicat direct în eforturile Curţii Penale Internaţionale de a investiga, aresta, deţine sau urmări penal cetăţeni israelieni fără consimţământul Israelului”, se arată în declaraţia semnată de secretarul de stat Marco Rubio.

„Ne opunem agendei politizate a CPI (…) şi ignorării suveranităţii Statelor Unite şi a aliaţilor noştri”, a adăugat el.

Nici Statele Unite, nici Israelul nu sunt membre ale CPI, o instanţă permanentă cu sediul la Haga, în Olanda, însărcinată cu urmărirea penală şi judecarea persoanelor acuzate de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război.

SUA şi Israelul nu recunosc capacitatea CPI de a urmări penal cetăţeni ai lor.