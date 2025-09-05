SUA sancţionează trei ONG-uri palestiniene acuzate că sunt apropiate de Curtea Penală Internaţională
Statele Unite au impus joi sancţiuni împotriva a trei ONG-uri palestiniene acuzate că lucrează cu Curtea Penală Internaţională (CPI), care a emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, conform Departamentului de Stat, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
ONG-urile Al-Haq, Al Mezan şi Centrul Palestinian pentru Drepturile Omului „s-au implicat direct în eforturile Curţii Penale Internaţionale de a investiga, aresta, deţine sau urmări penal cetăţeni israelieni fără consimţământul Israelului”, se arată în declaraţia semnată de secretarul de stat Marco Rubio.
„Ne opunem agendei politizate a CPI (…) şi ignorării suveranităţii Statelor Unite şi a aliaţilor noştri”, a adăugat el.
Nici Statele Unite, nici Israelul nu sunt membre ale CPI, o instanţă permanentă cu sediul la Haga, în Olanda, însărcinată cu urmărirea penală şi judecarea persoanelor acuzate de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război.
SUA şi Israelul nu recunosc capacitatea CPI de a urmări penal cetăţeni ai lor.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Tensiuni în creștere între SUA și Venezuela / Pentagonul denunţă survolarea unei nave americane de avioane militare venezuelene
Guvernul libanez analizează planul armatei pentru dezarmarea Hezbollah, o inițiativă susținută de SUA
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.