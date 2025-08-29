Cum vede Casa Albă ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei: „Rusia a lansat acest atac împotriva Kievului şi, în acelaşi mod, Ucraina a lovit rafinării ruseşti”

Preşedintele american, Donald Trump, „nu este mulţumit”, dar „nici surprins” de ultimul atac al Rusiei asupra Kievului, soldat cu moartea a 19 persoane, printre care patru copii, a afirmat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, notează AFP, transmite Agerpres.

Pentru Donald Trump, „poate că niciuna dintre părţile din conflict nu este pregătită să pună capăt războiului”, a adăugat ea, după atacul aerian din cursul nopţii de miercuri spre joi care a fost unul dintre cele mai mari lansate de Rusia de la invazia Ucrainei din februarie 2022.

Reacţia preşedintelui american, care refuză să atribuie responsabilitatea pentru război Moscovei, diferă ca ton de cea a trimisului său special pentru Ucraina, Keith Kellogg.

Acesta din urmă denunţase anterior atacurile ca fiind „îngrozitoare”.

„Rusia a lansat acest atac împotriva Kievului şi, în acelaşi mod, Ucraina a lovit rafinării ruseşti”, a continuat Karoline Leavitt, aruncând responsabilitatea asupra ambilor beligeranţi.

Republicanul de 79 de ani a desfăşurat recent o activitate diplomatică intensă, întâlnindu-se mai întâi cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, iar la scurt timp după aceea primindu-i la Casa Albă pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi pe unii liderii europeni.

El a promis atunci că îi va reuni pe preşedinţii rus şi ucrainean în jurul aceleiaşi mese.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a afirmat joi că este „evident că nu va exista nicio întâlnire” în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, întâlnire la care Donald Trump a sperat pentru a găsi o soluţie la conflict.