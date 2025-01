Cum sărbătoresc asiaticii din Timișoara Anul Nou Chinezesc: Facem o petrecere cu mâncare, cu băutură. Vietnamezii obișnuieșc să facă karaoke / Petrecere și în famila primarului Dominic Fritz

Anul Nou Chinezesc din 2025 începe pe 29 ianuarie și marchează începutul Anului Șarpelui de Lemn, care se va încheia pe 16 februarie 2026. Este cea mai importantă sărbătoare tradițională din China, dar și în alte comunități asiatice. Numit și Festivalul Primăverii, este sărbătorit în funcție de calendarul lunar, ceea ce face ca data sa să varieze anual între sfârșitul lunii ianuarie și mijlocul lunii februarie.

Fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale zodiacale chinezești și cu unul dintre cele cinci elemente (metal, apă, lemn, foc, pământ). În 2024 a fost Anul Dragonului de Lemn, iar acum asiaticii au intrat în Anul Șarpelui de Lemn – asociat cu trăsături precum înțelepciunea, intuiția și reînnoirea. În această perioadă, comunitățile chineze din întreaga lume participă la diverse tradiții și festivități pentru a marca începutul noului an.

Odată cu chinezii, sărbătoresc Noul An și coreenii, thailandezii, mongolii, filipinezii, malaiezienii, sigaporezii și vietnamezii.

„Această sărbătoare, Anul Nou Chinezesc, seamănă un pic cu Crăciunul din România. Este petrecut în familie, se fac vizite la prieteni. Budiștii se duc la pagodă. Se pregătește mâncare tradițională, din legume, cartofi, fasole verde, orez, carne de pui sau de porc. Avem acele cunoscute Pachețele de primăvară, care se numesc ‘nem’. Se bea vin, bere și o băutură făcută din orez sau porumb. Facem o petrecere cu mâncare și băutură. Vietnamezii obișnuiesc să facă karaoke”, a spus Minh Binh, care face parte din comunitatea de vietnamezi din Timișoara.

Minh a terminat facultatea de management turistic la Hanoi și a lucrat la o agenție de turism când l-a cunoscut pe Răzvan, un tânăr timișorean angajat pe atunci la Alcatel, care a ajuns să lucreze pentru companie în Vietnam. Cei doi s-au căsătorit, iar Minh se află în România de mai bine de 15 ani. La acea vreme era singura vietnameză din Timișoara, însă acum comunitatea a mai crescut.

„Acum suntem mulți vietnamezi în Timișoara, dar și la Arad. Sunt foarte mulți care lucrează în fabrici, dar chiar și noi, la restaurant, avem angajați vietnamezi. Când am fost singura vietnameză din Timișoara mi-a fost mai mult dor de casă. Nu prea puteam să gătesc tradițional, pentru că nu se găseau condimentele și legumele”, a mai spus Minh Binh, care a deschis în urmă cu câțiva ani primul restaurant vietnamez din Timișoara, Little Hanoi. Între timp, afacerea a crescut, iar acum au restaurante în Brașov, Cluj, Iași și București.

„Acum sunt mai mult pe drumuri în toată România. În București e o comunitate mare de vietnamezi”, a adăugat Minh.

Anul Nou la coreeni

În Timișoara sunt foarte puțini coreeni, dar cu toate astea funcționează un magazin alimentar. În Timișoara funcționează și un centru cultural coreean: Asociația Culturală Româno-Coreeană Shilla.

„Anul Nou lunar este una dintre cele mai importante sărbători din Coreea de Sud. În acest an este concepută într-un fel ca pe un șarpe verde. Chinezii au șarpele de lemn, iar coreenii șarpele verde. Calendarul chinezesc este folosit și în Coreea de Sud. Are în fiecare an câte un animal din zodiacul chinezesc. Anul acesta este șarpele verde și este o mare bucurie pentru familiile coreene care au tot felul de tradiții. Familiile se întâlnesc, au tot felul de mâncăruri și prăjituri, tot felul de jocuri tradiționale, jocuri de societate. Foarte mulți se îmbracă în haine tradiționale în această zi. La finalul sărbătorii, se fac acele lampoane care sunt lansate pe cer”, a declarat Ioan Gârboni, consulul onorific al Republicii Coreea la Timișoara, care după 11 ani se pregătește să se pensioneze.

„Am și anunțat ambasada de la București că doresc să mă retrag. Sunt 11 ani în care am avut o mulțime de activități, am avut de multe ori săli pline la manifestările organizate. Noi am organizat la Timișoara de vreo șapte ori evenimente de Anul Nou Coreean și am avut chiar oaspeți din Coreea de Sud”, a mai spus Gârboni.

Anul Nou Chinezesc este sărbătorit și în familia primarului Dominic Fritz, care este căsătorit cu chinezoaica Lin Yiran.