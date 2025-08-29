Cum recrutează armate europene tinerii

Germania reintroduce stagiul militar obligatoriu în formă edulcorată. Alte ţări NATO nu au încetat niciodată să-i cheme pe tineri sub arme. Iată cum gestionează diverse armate problemele lor de personal, într-o analiză Deutsche Welle.

În 2011 Germania a suspendat stagiul militar obligatoriu. Acum guvernul introduce un „nou stagiu militar” care se orientează în funcţie de un chestionar din Suedia şi pentru început va fi pe bază de voluntariat.

Dar începând cu 1 iulie 2027 toţi bărbaţii unei promoţii vor fi chemaţi obligatoriu la recrutare. Femeile se vor putea prezenta benevol. Cine va dori să satisfacă stagiul militar în cadrul Bundeswehr va absolvi o procedură de selecţie şi va obţine statutul de „soldat în termen” (SaZ). Astfel, recruţii vor beneficia de avantaje financiare comparativ cu cei care îşi satisfac acum stagiul militar benevol, iar un sistem de premiere va face atractivă o rămânere mai îndelungată în cadrul armatei.

Modelul conţine şi o clauză obligatorie: dacă situaţia de securitate se va agrava sau dacă se vor prezenta prea puţini voluntari în birourile de recrutare, Bundeswehr poate decide, cu votul Parlamentului, convocări obligatorii. În acest scop sistemul de recrutare va fi reactivat, digitalizat şi modernizat.

După stagiul militar, tinerii (bărbaţi şi femei) rămân legaţi de armată prin exerciţii regulate pentru rezervişti. Pentru obiectivele NATO amplificarea rezervelor este de mare importanţă. Astfel Bundeswehr vrea să-şi rezolve problemele de personal.

Franţa – serviciu naţional lejer, rezervă puternică

Franţa a abrogat stagiul militar obligatoriu clasic deja din 1996, în timpul preşedintelui Jaques Chirac. Preşedintele actual, Emmanuel Macron, a introdus în 2019 „Serviciul Naţional Universal”. SNU constă într-un program cu o durată de o lună pentru tinerii cu vârste între 15 şi 17 ani, care este parţial organizat militar, dar cuprinde şi componente sociale şi cetăţeneşti.

Din timp în timp s-a discutat despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Chiar şi Macron a pledat pentru asta în 2018. Dar între timp este clar că SNU rămâne pe bază de voluntariat. Nu există mijloace şi nici sprijin politic pentru revenirea la stagiul obligatoriu. În schimb, Parisul mizează pe extinderea rezervei, de la 40.000 de soldaţi la 80.000, care în caz de forţă majoră să întărească rapid armata de profesionişti.

Marea Britanie – armată de profesionişti şi rezervişti pentru umplerea golurilor

Stagiul militar obligatoriu a fost desfiinţat în 1960. De atunci, Marea Britanie are o armată de profesionişti. Dar acest model se confruntă cu o lipsă cronică de cadeţi. Analişti militari avertizează însă că reintroducerea stagiului militar obligatioriu nu ar fi nici eficientă şi nici uşor de pus în practică. În schimb, recomandă extinderea rezervei ca reacţie la ameninţarea rusă.

Polonia – rezervişti, apărare teritorială şi cursuri în şcoli

Polonia a renunţat în 2008 la stagiul militar obligatoriu, dar se înarmează masiv, ca nicio altă ţară din UE, de la debutul invaziei ruse în Ucraina. Armata va creşte până în 2035 la 300.000 de soldaţi. Acestora li se alătură cei 50.000 de soldaţi ai Apărării Teritoiale, recent înfiinţate.

Un al doilea pilon este rezerva. Rezerviştii sunt chemaţi sistematic la exerciţii şi noi recruţi sunt convocaţi la scurte stagii de instrucţie. Polonia mizează de asemenea pe cursuri de apărare în şcoli. În mai bine de 200 de „clase de pregătire militară” elevii învaţă începând cu vârsta de 14 ani să mărşăluiască, să tragă cu arma şi să fie disciplinaţi. Pentru armată elevii sunt potenţialii soldaţi de mâine iar pentru stat aceste clase sunt un instrument de educaţie patriotică.

Suedia – armată obligatorie pentru unele contingente

În 2010 stagiul militar obligatoriu a fost desfiinţat, dar a fost reînfiinţat în 2017. În Suedia toţi cei care au împlinit 18 ani trebuie să se înregistreze online şi să-şi expună datele personale. O parte din tineri sunt apoi chemaţi la recrutare.

În fiecare an armata stabileşte câţi recruţi îi sunt necesari – de regulă între 5 şi 10% dintr-o promoţie. Acest contingent este chemat obligatoriu în armată: şi bărbaţii şi femeile. Cei care vor benevol să satisfacă stagiul militar au şanse mai mari să fie selectaţi. Cine nu vrea nu se poate sustrage în toate cazurile.

Din 2023 există de asemenea un stagiu civil obligatoriu. Cine nu ajunge în armată poate fi convocat de exemplu în organizaţii de salvare sau de protecţie în caz de catastrofă.

Finlanda – stagiul militar obligatoriu este liantul societăţii

Finlanda nu a abrogat niciodată stagiul militar obligatoriu. Toţi bărbaţii merg în armată obligatoriu începând cu vârsta de 18 ani, femeile se pot duce benevol. Instrucţia de bază durează între şase şi 12 luni, în funcţie de categoria de arme. Aproximativ două treimi dintr-o promoţie execută stagiul militar, ceea ce este foarte mult la nivel european.

Aproape fiecare bărbat finlandez este considerat rezervist după absolvirea stagiului militar şi este chemat la stagii regulate de instrucţie. Astfel, ţara cu 5,5 milioane de locuitori poate mobiliza în caz de forţă majoră mai bine de 250.000 de soldaţi. La Helsinki acest sistem nu este considerat doar necesar din punct de vedere militar; el este parte integrantă a identităţii naţionale.

Norvegia – chemarea în armată este considerată ceva prestigios

Începând din 2016 şi bărbaţii şi femeile sunt chemaţi la recrutare în Norvegia. Doar o mică parte din ei sunt selectaţi pentru încorporare, de aceea mulţi norvegieni văd satisfacerea stagiului militar ca pe o chestiune de prestigiu. Pe lângă armata regulată, rezerviştii joacă un rol tot mai important la completarea personalului.

Danemarca – stagiu militar obligatoriu pentru femei începând din 2026

Toţi bărbaţii fac armată obligatorie în ţara scandinavă începând de la vârsta de 18 ani, de anul viitor şi femeile. Stagiul militar va fi prelungit de la patru la 11 luni. Oficial tinerii pot fi convocaţi în armată prin tragere la sorţi. Dar de ani buni în cazărmi se prezintă mai mulţi tineri decât are armata nevoie. 4000 de recruţi pe an este necesarul armatei, dar numărul de voluntari este aproape dublu.

Austria – ca în Germania odinioară

În Austria stagiul militar obligatoriu nu a fost niciodată desfiinţat. Bărbaţii cu vârste între 18 şi 35 de ani satisfac fie şase luni stagiu militar, fie nouă luni stagiu civil. Femeile pot face acelaşi lucru pe bază de voluntariat.

Periodic dezbaterea legată de desfiinţarea stagiului obligatoriu se reaprinde, dar în prezent, pe fundalul situaţiei geopolitice, nu se mai vorbeşte despre asta. Austria, care nu este membră NATO, mizează masiv pe rezervă, care este periodic convocată la exerciţii.

Ucraina – armată în stare de război

În Ucraina stagiul militar obligatoriu a fost reintrodus în 2014, iar de la debutul invaziei ruse, în februarie 2022, toţi bărbaţii cu vârste între 18 şi 60 de ani pot fi chemaţi în armată. Milioane de ucraineni sunt sub arme, alte milioane sunt consideraţi rezervişti.

Grecia – stagiul militar obligatoriu are tradiţie

Toţi bărbaţii cu vârste între 18 şi 45 de ani satisfac un stagiu militar de 12 luni. Cine refuză trebuie să satisfacă un stagiu civil cu o durată dublă.

Aceasta se întâmplă din pricina relaţiilor tensionate cu Turcia şi a ratei de natalitate reduse. Rezerviştii sunt chemaţi frecvent la stagii de instrucţie în cazărmi. Grecia are astfel un soi de armată populară care aşteaptă cu arma la picior.

Turcia – Stagiul obligatoriu poate fi scurtat prin plata unei taxe

Toţi bărbaţii cu vârste între 20 şi 41 de ani trebuie să satisfacă în Turcia un stagiu cu o durată de minimum şase luni. O particularitate este aşa-numitul Bedelli Askerlik: după o lună de instrucţie de bază recruţii pot scăpa de restul stagiului militar în schimbul unei taxe.

Pe vremuri taxa era de 5000 de euro, dar între timp s-a scumpit la 6300-6500 de euro. Cine vrea să se sustragă complet stagiului militar riscă amenzi şi chiar închisoarea. Dreptul de a refuza satisfacerea stagiului militar nu există.