Cum pot fi copiii îndepărtați de social media? Recomandări ale experților europeni pentru a umple golul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mulți părinți sunt îngrijorați de efectele nocive ale rețelelor de socializare și ale timpului excesiv petrecut pe ecran – dar poate fi dificil să știe exact cum să le limiteze în așa fel încât să sprijine bunăstarea copiilor lor, scrie Euronews.

Decidenții politici și experții în sănătate au solicitat de mult timp etichete de avertizare și limite de vârstă pentru platformele de social media, precum și interdicții privind telefoanele mobile în școli, pe fondul îngrijorărilor legate de modul în care timpul excesiv petrecut în fața ecranului ar putea afecta sănătatea mintală a tinerilor.

Cercetătorii spun că utilizarea „problematică” a rețelelor sociale este în creștere în rândul adolescenților europeni, în timp ce un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) de la începutul acestui an a indicat influența lumii digitale asupra tinerilor ca fiind un factor-cheie al singurătății la nivel global.

Excesul de timp petrecut pe ecran a fost asociat cu faptul că copiii fac mai puțină mișcare și dorm mai puțin, precum și cu anxietatea, depresia, stresul și izolarea socială.

Copiii pot fi, de asemenea, prinși într-un „cerc vicios” în care petrecerea a prea mult timp pe ecrane îi determină să vrea să petreacă și mai mult timp online, a declarat Dr. Janna-Lina Kerth, pediatru la Spitalul Universitar din Düsseldorf (UKD) din Germania.

Decidenții politici analizează acum modalități de a rupe acest ciclu. În septembrie, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că analizează modalitatea de punere în aplicare a restricțiilor privind rețelele sociale pentru copii în întreaga Uniune Europeană.

Unele țări nu se limitează la interdicții, ci caută modalități de a-i stimula pe copii să lase singuri telefoanele. Suedia, de exemplu, a introdus recent un „card pentru activități de petrecere a timpului liber” pentru a acoperi parțial costurile activităților organizate, cum ar fi cluburile de fitness sau cursurile de limbi străine, pentru suedezii cu vârste cuprinse între opt și 16 ani.

„Mai mulți copii ar trebui să simtă că au timp liber semnificativ [pentru că] vor avea și o sănătate mai bună, atât fizică, cât și mentală. Acesta este obiectivul principal”, a declarat pentru Euronews Health Madeleine Larsson, manager de proiect la agenția de sănătate publică din Suedia.

În ultimă instanță, totuși, o mare parte din povară cade încă pe umerii părinților. Și Kerth are câteva sfaturi pentru familiile care doresc să reducă timpul petrecut în fața ecranului în numele unei mai bune sănătăți și bunăstări.

Copiii tineri învață prin exemplu – și „adulții sunt și ei lipiți de telefoane”, a spus Kerth.

Ea recomandă ca părinții să fie atenți cu propriul lor timp petrecut pe ecran, de exemplu, alegând să nu se conecteze din nou pentru a trimite ultimul e-mail după cină. Stabilirea unor obiective privind timpul petrecut pe ecran în familie, mai degrabă decât simpla restricționare a timpului petrecut de copii online, poate ajuta, de asemenea, la acceptare, a spus ea.

Interzicerea totală a rețelelor de socializare, a smartphone-urilor sau a jocurilor video ar putea avea consecința neintenționată de a face lucrurile interzise mai atrăgătoare, a spus Kerth.

„Este important să vorbim despre motivul pentru care ceva [online] este interesant și de ce unele jocuri sunt mai captivante decât altele și care ar putea fi consecințele”, a spus ea.

În loc de interdicții complete, ea recomandă ca părinții să aibă conversații deschise, adecvate vârstei, cu copiii lor despre preocupările lor și despre motivul pentru care au decis anumite reguli – de exemplu, fără telefoane în pat pentru că doriți ca ei să doarmă mai bine.

Kerth recomandă începerea acestor discuții încă de la vârsta de patru ani.

OMS recomandă ca copiii sub vârsta de cinci ani să nu petreacă mai mult de o oră pe zi pe ecrane. Alte grupuri merg mai departe, grupuri medicale germane și franceze recomandând ca micuții să stea fără ecrane până la vârsta de trei ani.

Directivele pentru copiii mai mari și adolescenți sunt mai variate – dar experții sunt în general de acord că cu cât mai puțin timp petrecut pe ecran, cu atât mai bine.

Dar merită, de asemenea, să recunoaștem că nu tot timpul petrecut pe ecran este egal.

„Există o mulțime de jocuri interactive și jocuri educative care reprezintă un consum activ și nu doar o privire pasivă la un ecran”, a spus Kerth.

Kerth sugerează să-i întrebați direct pe copii și adolescenți cum pot umple timpul lăsat de limitarea timpului petrecut pe ecran.

Pentru a evita îndepărtarea copiilor de colegii lor, ea recomandă înscrierea lor într-o echipă sportivă sau într-o altă activitate de grup la alegerea lor – în mod ideal hobby-uri în care utilizarea ecranului este descurajată.

„Este ușor să spui „citește o carte” sau „du-te afară și joacă-te”, dar este ceva care depinde și de ceea ce fac prietenii tăi”, a spus Kerth.