Cum au scăpat evreii de Holocaust pe ruta bulgară, într-o expoziție documentară la Ambasada Bulgariei în Londra

O expoziţie documentară prilejuită de marcarea a 80 de ani de la salvarea evreilor bulgari în timpul Holocaustului a fost deschisă la Ambasada Bulgariei la Londra, a declarat marţi pentru BTA ambasadorul Marin Raikov, citat de Agerpres.ro. Expoziţia, intitulată Let My People Go, comemorează salvarea evreilor care erau cetăţeni străini (non-bulgari), dar care au folosit aşa-numita rută de evadare bulgară în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Multe dintre documentele expuse provin din arhive din Germania, Marea Britanie, Elveţia şi Israel, iar aceasta este prima dată când sunt expuse publicului.

Zeci de ambasadori ai statelor membre ale UE şi ai ţărilor din Balcanii de Vest, diplomaţi, personalităţi culturale şi publice din Londra au aprofundat faptele istorice documentate şi au comentat cu interes rolul instituţiilor guvernamentale bulgare şi utilizarea telegramelor diplomatice, a vizelor de tranzit, a paşapoartelor Nansen şi a navelor sub pavilion bulgăresc pentru a ajuta evreii din Slovacia, Iugoslavia, Germania, Ungaria şi România să fugă în Palestina.

„Deşi Bulgaria a fost un aliat al celui de-al Treilea Reich, nu am trimis niciun evreu în lagărele morţii şi niciun soldat pe Frontul de Est. În zilele noastre, când un val de antisemitism se manifestă în marile oraşe europene, este de datoria noastră să le reamintim oamenilor că, în urmă cu 80 de ani, un stat şi poporul său, acţionând la unison, au găsit o modalitate de a rezista răului în cea mai tragică perioadă pentru evreii europeni. Împreună, au stabilit standarde de demnitate, umanitate şi grijă pentru cei aflaţi în suferinţă”, a declarat ambasadorul Raikov într-un discurs.

Expoziţia de la Ambasada Bulgariei din Londra va fi deschisă pe toată durata lunii noiembrie. Este o iniţiativă comună a Institutului de Studii Istorice al Academiei Bulgare de Ştiinţe, a Societăţii Independente de Istorie şi a Fundaţiei Bulgare pentru Memorie. Ambasadorul Raikov a oferit auspiciile sale pentru această expoziţie.

