Cum au ajuns armele lui Potra în Sibiu? ”Mercenari” din Congo susțin că bagajele nu erau controlate pe aeroportul din Goma / În Sibiu, bagajele de mână se verificau aleatoriu / Proprietarul Fly Lili: „Nu compania noastră este cea care se ocupă de controlul bagajelor”

Aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, pistoale automate și semi-automate, aproape 3.000 de cartușe, un kilogram de trotil, zeci de grenade. Fabricat în Serbia, Cehia, China și Germania, tot acest armament a fost găsit de către procurori la domiciliile din județul Sibiu ale lui Horațiu Potra.

Din rechizitoriul dosarului în care Horațiu Potra și Călin Georgescu au fost trimiși în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, reiese că mai multe persoane din anturajul sibianului, foști militari, angajați ca instructori militari pentru armata statului Congo, susțin că bagajele lor nu erau verificate la plecarea din Africa, iar în unele declarații se specifică faptul că pe Aeroportul Sibiu verificarea bagajelor de mână se făcea aleatoriu, relatează Turnul Sfatului.

Procurorii au audiat mai mulți apropiați ai lui Potra, dintre cei care au fost în Congo, pentru a pregăti soldații armatei din această țară.

Trei dintre aceștia au lăsat deschisă ipoteza, cel puțin așa reiese din declarații, că armele ar fi putut fi aduse cu avionul, cel puțin teoretic. Restul, însă, au spus că totul era controlat de către autorități. Cele mai multe detalii le-a dat însă un martor cu identitate protejată.

Martorul a precizat că transportul se efectua prin intermediul unei companii private, ”Fly Lili”, iar la plecarea de pe aeroportul din Congo nu era efectuat niciun control de securitate asupra contractorilor și bagajelor acestora, singura condiție impusă fiind aceea de greutatea bagajului, motiv pentru care puteau fi introduse orice fel de bunuri în bagajele contractorilor.

Martorul a mai declarat că armele pe care ei le foloseau în Congo puteau fi similare cu cele ridicate cu ocazia perchezițiilor efectuate la Horațiu Potra.

Un alt martor a declarat că la plecarea din Congo, bagajele erau ”verificate de persoane special desemnate din cadrul firmei angajatoare” și de către autoritățile aeroportuare, atât la plecare, cât și la venire, ”fiind sigilate între verificări și aflându-se permanent sub pază”.

Aproape că nu există două declarații care să susțină exact aceeași procedură. Fie bagajele nu erau controlate, fie erau controlate strict, ori erau verificate tot din români, atunci când se pleca din Congo. Iar în România, doi dintre martori lăsau deschisă posibilitatea ca anumite obiecte să poată trece introduse fiind în bagajele de mână.

Surse Turnul Sfatului din cadrul aeroportului susțin că zborurile de aici spre Congo, cursele charter plătite de Potra și realizate cu avioanele companiei Fly Lili, intrau în același regim cu alte curse regulate.

Jurgan Faff, proprietarul companiei Fly Lili susține că societatea sa nu a avut și nu are niciun fel de atribuții în controlarea pasagerilor și a bagajelor lor, fie că e vorba de o cursă de linie sau una charter.

„Să lămurim cu Potra, cu Wagner, cu Rusia, cu mai știu eu ce tot felul de subiecte care nu au nicio legătură cu mine. Legat de Potra a fost un contract comercial, dar asta nu înseamnă că eu sunt cu Rusia, cu Georgescu, că eu am dus arme. Compania noastră a prestat niște servicii de transport aerian de persoane. Nu compania noastră este cea care se ocupă de controlul bagajelor. De altfel este și interzis companiilor de zbor să verifice bagajele pasagerilor. Aceste controale intră în responsabilitatea autorităților de pe aeroporturi”, a precizat Jurgen Faff pentru Turnul Sfatului.

Întregul articol poate fi citit în Turnul Sfatului.